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即市新聞

28/06/2018 11:59

《股金豐采－涂國彬》國際形勢使然，油價擺脫弱勢

　　《股金豐采》這一段日子，關於貿易戰升溫一事，新聞報道分析評論無日無之。其實，市場
的主題，又豈止於此？
　　早前市場關注油組開會增產的決定，但其實一點不用擔心，皆因油價早已受壓多時，直到近
一至兩年才由低位回穩，擺脫最壞日子，而某程度上，作為供應者，假設其他因素不變，可以賣
貴一點，但銷量不太受影響的話，當然是高價時多賣一點上算，這才是在商言商，而幾年前不斷
增產壓價的行為，顯然不合乎這道理，而是另有盤算的國際關係戰略問題。
　
＊投資投機，預期先行＊
　
　　是的，有別於幾年前油價大跌時，如今的國際政經形勢有變。純以需求論，十年來，從金融
海嘯的危機復甦，需求增長只可能是平穩，故油價幾年前急跌，顯然是供應大增所致，而這一點
與當時俄羅斯與烏克蘭之爭有關，隨後由中東大量增產變得白熱化。如今美國在特朗普之下，料
有理由催谷油價向上，若成事，則油價每次大跌，都是買進時機。
　　從行情判斷，當大家尚在擔心油組決定甚麼的，但其實市場真正動態早於開會前幾星期，油
價已率先由高位回落，某程度上，正是一早預期了增產，為之後的事去鋪路，顯然，投資甚至投
機，是看前景看將來，預期先行，如今最終決定，並無意外。
　
＊各國利益，各取所需＊
　
　　更重要是大方向。仍是經濟先行，需求面應是復甦，但是這方面增長不會太快，反而是供應
面。目前情況，有別於數年前，俄羅斯與烏克蘭之事件發生後，美國只能反應。當時是增產，供
應增長明顯多於需求增長。但今時不同往日。
　　對於各國利益，尤其若以美國利益先行的特朗普，更有誘因造就油價向上的局面，而經濟增
長亦配合之下，各取所需。尤其是，特朗普若要令美國再強大起來，油價向上有重大策略意義。
這可是簡單算術。遊戲規則在變，特氏嘗試令它變，至於最終是否成功，則是後話，時間方可證
明。
　
＊傳統能源高價位，新能源才有發展＊
　
　　無論如何，油價高都是合算。不論是油企的利益，又或人為地對物價指數的拉升，抑或是影
響國際形勢的角度，甚至從環保能源的發展看，新能源銷路不單看主觀意願或政策補貼，也看舊
能源的價格之比較。若傳統的在高價位，新能源看來便不算特別貴，大有發展。
　　特朗普上場後，以美國利益掛帥的風格，造就了油價的一波向上行情，如今看來，中長線仍
是如此。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
（筆者無持有上述股份之財務權益）

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