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即市新聞

28/06/2018 09:05

《投資心得－潘鐵珊》豐盛（３３１）採用創新建築技術助業務增長

　　《投資心得》豐盛機電（００３３１）於香港、澳門及內地擁有超過四十年的行業經驗，有
豐富經驗及穩定的管理團隊，以及超過１０００個供應商和３５０個分判商作為其合作夥伴。手
頭合約總值１２３﹒５億港元。而集團亦已公布本年度中期業績，截至十二月三十一日止六個月
收益跟去年同比雖微減０﹒３％至１７﹒６億港元，但股權持有人應佔溢利同比上升５﹒５％，
錄得８６７８萬港元，表現甚為不俗。

＊上望３﹒２元，跌穿２﹒４元止蝕＊

集團其中一個特色為應用屋宇設備服務時融入環保建築原則，包括採用環保建築設計?模塊化及
預製件以減低能源消耗，碳排放及建築廢料等。另外，更積極投資創新建築技術，如建築信息建
模技術（ＢＩＭ）?鐳射掃瞄及移動解決方案，確保集團能從眾多競爭者中突圍而出，有助增長
業務及提升其盈利能力。
　　機電工程繼續為本集團營業額的主要來源，佔集團總收益９８﹒１％。集團項目涵蓋多類型
建築物及設施，包括寫字樓?商場?會議及展覽中心?酒店及醫院等，亦積極開拓國內及澳門的
市場佔有率。其中新濠天地沐梵世酒店的電氣安裝於回顧期內有重大進展。此外，澳門的港珠澳
大橋「珠海澳門人工島」填海項目，及「離島醫療綜合體」投資等均有利豐盛機電於澳門業務發
展。集團現時的資產淨值約有２﹒０４億港元，資產負債比率繼續維持於零，手頭上有充裕的現
金儲備作未來發展之用。基於集團收入穩定上升，可作中線持有。可考慮於現價買入，上望ＨＫ
＄３﹒２，跌穿ＨＫ＄２﹒４止蝕。《天宸康合證券投資總監　潘鐵珊》（本人沒有持有相關股
份，本人客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

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