《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》留意Ａ股斬倉風險，恒指阻力３萬點

《Ｂｅｎ哥思路》中國人民銀行早前預告７月５日定向降準，向市場釋放７０００億元人民

幣資金，當中５０００億元用於支持合法「債轉股」項目，另外２０００億元用於中小企貸款，

以緩解中小企融資難、融資貴問題。

惟措施實際成效成疑，銀行若由債權人變成投資者，除令資金流動性減少外，股權風險權重

亦較債權為高，對計算資本事宜上有較大負面影響。此外，在近期經濟走弱及貿易戰背景下，料

銀行對應企業融資態度仍以審慎為主，故料降準對增強市場流動性的推動作用有限。

與此同時，降準亦令人民幣貶值預期升溫，人民幣兌美元創下年內低位。雖然透過人民幣貶

值有助加強內地企業的出口競爭力，減輕受美國關稅影響，不過亦有機會引發新一輪資本外流，

對投資市場或造成較大負面影響。



＊美股科技巨頭高估值或難持續＊



聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟表現強勁，經濟風險前景均衡，美國利率持續逐步上升的

可能性很大。其認為，２０００年初期和２００８年的兩次金融危機，均是由金融不平衡引發，

而不是通脹。

他進一步指出，即使部分資產價格於高水準，但未見過度借貸或槓桿的廣泛現象，而銀行亦

已大幅提高資本和流動性，目前不見資產價格會引發任何令人擔心的事情。鮑威爾言論顯示，即

使美國通脹升溫，聯儲局仍將按照目前的加息步伐。

由於大部分海外市場前景不明朗，資金繼續流入美國。其中，美國削減企業稅，使短期經濟

更加強勁，美國國內企業雙重受益。然而，參考企業未來１２個月淨利潤，羅素２０００指數和

納指預期市盈率分別為２５倍和２２倍，一些高科技巨頭如亞馬遜和Ｎｅｔｆｌｉｘ的估值更超

過１００倍。因此，早前升浪純粹來自資金流入推動，長期可持續性是一個疑問。



＊逾半Ａ股公司質押比超１０％＊



中美貿易摩擦未見好轉跡象，美國或計劃禁止中國公司投資美國科技公司，並對中國技術出

口設置新的限制，旨在阻止中國政府推進「中國製造２０２５」戰略列出的項目。

同時，亦有消息引述國家主席習近平於上周四出席全球行政總裁會議時直言，已準備好在貿

易戰上進行反擊，當中預期包括實施監管障礙、限制ｉＰｈｏｎｅ手機及通用汽車在中國銷售及

對人民幣貶值等。

中國和歐盟在貿易問題上或可形成統一戰線，若環球貿易衝突持續加劇，將進一步拖慢經濟

增長及影響投資氣氛。

另一方面，Ａ股共超過３０００家上市公司存在股權質押情況，股權質押已經成為Ａ股中的

一種常態，質押比例超過１０％的個股數量，佔上市Ａ股公司總數約５０％；此外，質押比例超

過５０％的個股數量超過１２０家。在存量規模龐大的股權質押之下，一旦市場發生波動，相關

Ａ股就面臨斬倉風險，高比例質押的上市公司股價會非常波動，投資者值得注視。



＊建行基本因素較好，趁低積累＊



受到一系列負面因素的影響，包括中美貿易戰、新興市場疲弱、港元同業拆息率上升，以及

Ａ股市場大幅下挫，恆生指數亦明顯回落，再創年內低位，技術上更失守２５０天線。展望未來

，投資者正觀望中美貿易戰局勢發展，加上內地去槓桿及資金流動性緊張的因素持續，料大市短

線難有起色，或需繼續尋底，３００００點成為恆指主要阻力位。

內銀股價最近跟隨大市走低。事實上，內地去槓桿持續，監管機構收緊不良貸款的規則，要

求銀行需釐訂超過９０日的逾期貸款為不良貸款。加上國內債券違約情況增加，投資者關注內銀

的信貸質量。不過，建設銀行（００９３９）等大型國內銀行，基本因素較好，市帳率下降至０

﹒８倍，加上將在７月初除息（股息率接近５％），可趁低積累。

《凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬》



鄺民彬為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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