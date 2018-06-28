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即市新聞

28/06/2018 09:05

《思前想後－郭思治》港股２５０天線已失守，但仍屬牛市之中

　　《思前想後》受中美貿易糾紛所衝擊，港股跌勢持續，而跌幅亦遠超預期，直到執筆止計，
６月大市在先高後低之形態主導下累計跌幅達３１７９點，恆指是自７日之高位３１５２１點跌
至２７日之低位２８３４２點，即是說，恆指已跌穿今年２月９日之低位２９１２９點，單從年
圖上看，目前較具防守性之支持據點已退守至去年１２月７日之低位２８１３４點，此據點如再
有失，再往下之另一支持據點將退守至去年９月２６日之低位２７３００點，值得一提的是，早
前之中期升浪是始自２０１６年１２月２８日之低位２１４８８點，經過逾１４個月之升浪，終
見頂於２０１８年１月２９日之高位３３４８４點，即是說，期間恆指累積之升幅共達
１１９９６點，故出現較明顯之調整乃正常現象，大市如調整升幅１１９９６點之三份一，則恆
指該會回試２９４８５點之支持，如大市需回調升幅１１９９６點之二份一，則恆指最終該會回
試２７４８６點之支持，照目前之情況看，大市已回調總升幅之三份一，如不明因素仍未掃除，
恆指確有機會進一步回試總升幅之二份一。

＊市場資金充裕，只待大市趨穩＊
　
　　目前持續困擾市場的不明因素乃中美貿易糾紛一事，筆者仍維持早前之看法，相關問題該通
過談判去尋求解決方案，因一旦貿易戰展開，中美雙方均是輸家，一場無贏家之糾紛實不值得持
續下去，另外，為捍衛出口，中國似開始容許人民幣匯價作有限度貶值，此舉對投資市場當帶來
較負面之影響，難怪Ａ股近月持續受壓，但以估值計，Ａ股相對已屬偏低，故技術上可能是已此
分段低吸之兩集，態度上當該抱中線部署之心態。
　　再看移動線方面之表現，恆指目前已跌穿包括１０天，２０天，５０天，１００天及２５０
天線，即整個大市已進入正常調整的形態中，而較值得關注的是２５０天線之失守，因２５０天
線乃傳統的牛熊分界線，一旦有失，即表示大市技術上已由牛轉熊，惟需指出，即使２５０天線
已失守，但大市該仍屬牛市之中。首先，環球經濟仍處增長之中，單看美息持續上升已可引證。
另外，企業盈利亦處穩定增長之中，更重要的是，目前主要恆指成分股之平均市盈率僅為１２倍
不到，以估值計絕對不高，上述情況一日仍未變，牛市該未完，值得一提的是，目前本港利率仍
處歷史性最低水平，相對美元已加息７次，港元利率至今仍未有變，原因頗簡單，就是資金是在
充裕，即只要大市能漸趨穩定，龐大之資金流仍會候機入市作中線部署。
《民眾證券董事總經理　郭思治》（本欄逢周四刊出）

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