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28/06/2018 08:49

【國務會議】國務院部署提高運輸效率，降低實體經濟物流成本

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國務院總理李克強昨日（２７日）主持召開國務院常務會議，
部署調整運輸結構提高運輸效率，降低實體經濟物流成本。
　　會議指出，要改善交通運輸結構，更好發揮鐵路在大宗物資運輸、長距離運輸中的骨幹作用
，加大基礎設施投入，帶動有效投資，力爭到２０２０年，大宗貨物年貨運量在１５０萬噸以上
的工礦企業和新建物流園區接入鐵路專用線比例、沿海重要港區鐵路進港率分別達８０％、
６０％以上。
　　會議又指，要加快發展多式聯運，推進城市生產生活物資公鐵聯運，推動船、車、班列、港
口、場站、貨物等信息開放共享，實現到達交付、通關查驗、轉帳結算等「一站式」線上服務，
推進公路貨運車輛標準化，促進公路貨運行業創新發展，進一步清理運輸環節經營服務性收費。
有關部門要開展督查，著力解決「亂收費、亂罰款」等問題，規範鐵路貨運收費，取締不合理收
費，糾正偏高收費，降低物流費用，並引導和規範交通運輸領域「互聯網＋」新業態公平競爭、
健康發展，防範和消除安全隱患。
　　另外，會議又提出要加快信息技術在農業生產中的廣泛應用，實施「互聯網＋」農產品出村
工程，鼓勵社會力量運用互聯網發展各種親農惠農新業態、新模式，使手機成為廣大農民的「新
農具」，使互聯網成為助力農村一二三產業融合發展的重要設施。（ｋｌ）

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