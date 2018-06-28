【逃稅風波】多部委要求治理影視行業陰陽合同、偷逃稅等問題

《經濟通通訊社２８日專訊》中宣部、文化和旅游部、稅務總局、廣電總局、國家電影局等

昨日聯合發布通知，要求加強對影視行業天價片酬、「陰陽合同」、偷逃稅等問題的治理，控制

不合理片酬，推進依法納稅，促進影視業健康發展。

通知稱，上述這些問題不僅推高影視節目制作成本，破壞影視行業健康生態，而且滋長拜金

主義傾向，誤導青少年盲目追星，扭曲社會價值觀念，必須采取有效措施切實加以整治。

因此通知提出，要制定出台影視節目片酬執行標準，明確演員和節目嘉賓最高片酬限額，現

階段，每部電影、電視劇、網絡視聽節目全部演員、嘉賓的總片酬不得超過制作總成本的

４０％，主要演員片酬不得超過總片酬的７０％。

此外，還要求影視行業主管部門要加強監管，對影視明星參與綜藝娛樂節目、親子類節目、

真人秀節目等進行調控，嚴格執行網絡視聽節目審批制度，嚴格規範影視劇、網絡視聽節目片酬

合同管理，加大對偷逃稅行為的懲戒力度。

電視台、影視制作機構、電影院線等放映機構，不得惡性競爭、哄抬價格購買播出影視節目

，堅決糾正高價邀請明星、競逐明星的不良現象。政府資金、免稅的公益基金等不得參與投資娛

樂性、商業性強的影視劇和網絡視聽節目、助長過高片酬。（ｌｃ）

