《經濟通通訊社２８日專訊》國金證券宏觀邊泉水團隊認為，下半年人民幣匯率不會巨幅貶
值，預計全年溫和貶值２－３％左右，年底在岸人民幣兌美元應該在６﹒７０左右。（ｌｃ）
28/06/2018 12:16
【聚焦人幣】國金證券料人民幣全年貶值２－３％，破７概率不高
《經濟通通訊社２８日專訊》國金證券宏觀邊泉水團隊認為，下半年人民幣匯率不會巨幅貶
值，預計全年溫和貶值２－３％左右，年底在岸人民幣兌美元應該在６﹒７０左右。（ｌｃ）
|FOCUS28/06/2018
【FOCUS】港府蓄勢再出招 內房賭「國運」或快開盤
|國際動態28/06/2018
納吉布涉貪案 警檢獲21億財物
|生財有道28/06/2018
【大灣區】港80後 中山升呢記
|剖析天下27/06/2018
貿易戰 誰是受害者？
|剖析天下27/06/2018
俄國能否憑世界盃 重振經濟？
|FOCUS27/06/2018
【FOCUS】侵侵再落投資牌 阿爺綢繆「全國皆兵」持久戰
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰