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28/06/2018 11:04

《債務風險》傳發改委考慮禁止企業發行短期美元債

　　《經濟通通訊社２８日專訊》外電引述知情人士稱，發改委正考慮禁止企業發行３６４天期
限的美元債，以防範風險。由於目前短期美元債的發行沒有明確的事前監管機構，很多企業發行
３６４天期美元債僅在外匯局做備案，並沒有向發改委進行事前備案，而缺乏事前監管，會導致
很多風險的產生。
　　此外，消息指，發改委近期還收緊了外債額度批准，對一些公司暫停了額度發放。（ｌｃ）

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