《Ａ股行情》滬綜指收跌１％失二千八創逾兩年新低，地產股續挫



《經濟通通訊社２８日專訊》美國對限制中國投資的立場不明朗，市場對中美貿易憂慮再度

升溫，加上內地接二連三傳出消息收緊企業外債管理，繼續重挫地產股，滬深股市再度尋底，滬

綜指逾兩年來首度失守２８００點收市，連跌四日，累挫逾３％。

滬綜指一開市已跌穿２８００點，其後曾經倒升，午後再度轉跌，尾市跌幅顯著加劇，低位

見過２７８２點，全日收市跌０﹒９３％，報２７８６﹒９點，創近２８個月新低，連跌四個交

易日。深成指收跌１﹒０６％，創業板跌０﹒１７％。

人民銀行連續四日在公開市場淨回籠資金，加上臨近季末，兩市全日成交額較上日（２７日

）跌６％，至３０６１億元人民幣。



＊多個消息圍攻地產股＊



地產股負面消息不斷，繼棚改貸款收緊後，內地將限制房企外債資金投資境內外房地產項目

，亦有傳發改委考慮禁止企業發行３６４天期美元債，加上住建部等七部委對京、滬、廣、深等

３０個城市啟動整治房地產市場亂象專項行動，而多個地方的加強樓市調控措施亦連番出台，早

段曾經反彈的地產股難敵沽壓，南都物業（滬：６０３５０６）逼近跌停，招商蛇口

（深：００１９７９）挫３％，萬科（深：０００００２）、保利（滬：６０００４８）及綠地

（滬：６００６０６）均跌１％。

白酒股再度殺跌，貴州茅台（滬：６００５１９）及五糧液（深：０００８５８）分別跌１

％及３％。

人民幣跌勢未止，油價亦繼續上升，航空股未止瀉。三大航空股中，東航

（滬：６００１１５）挫３％，而國航（滬：６０１１１１）及南航（滬：６０００２９）亦跌

２％。

人行連日收水，銀行股偏軟，建行（滬：６０１９３９、工行（滬：６０１３９８）跌２％

，中行（滬：６０１９８８）及農行（滬：６０１２８８）亦跌１％。

保險股先升後跌，太保（滬：６０１６０１）跌２％，平保（滬：６０１３１８）及新華保

險（滬：６０１３３６）跌１％。



＊石油、券商股逆市升＊



美國原油庫存大減，國際油價連續兩日急升，石油股持續強勢，兩桶油齊漲逾２％。

券商獲免收三年機構監管費，方正證券（滬：６０１９０１）大漲６％，中信証券

（滬：６０００３０）升近１％。（ｋｌ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４２３﹒５３ －１﹒０３



上證綜合指數 ２７８６﹒９０ －０﹒９３ １２９７



上證Ｂ股指數 ２８７﹒９７ －０﹒０３ ０﹒９０

深證Ｂ股指數 １０４０﹒４４ －０﹒７０ ０﹒７４



上證１８０指數 ７４０８﹒４８ －０﹒９８

上證３８０指數 ４６３５﹒０１ －１﹒２７



深證成份指數 ９０７１﹒７３ －１﹒０６

中小創新指數 １８１３﹒３７ －１﹒２３

深圳創業板指數 １５４３﹒６６ －０﹒１７

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