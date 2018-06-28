《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元中間價七連跌，今報６﹒５９６０，至逾半年
新低，較上個交易日大跌３９１點子，跌幅創近一年半新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２２７點子，報６﹒６１７７，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒５９５０。（ｌｃ）
28/06/2018 09:40
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２２７點子，報６﹒６１７７
《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元中間價七連跌，今報６﹒５９６０，至逾半年
新低，較上個交易日大跌３９１點子，跌幅創近一年半新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２２７點子，報６﹒６１７７，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒５９５０。（ｌｃ）
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