【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２２７點子，報６﹒６１７７

《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元中間價七連跌，今報６﹒５９６０，至逾半年

新低，較上個交易日大跌３９１點子，跌幅創近一年半新低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２２７點子，報６﹒６１７７，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒５９５０。（ｌｃ）

