【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌３００點子，創逾７個月新低

《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣跌勢持續，在岸、離岸人民幣雙雙創逾７個月新低。人

民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒６２５０，較上個交易日４時３０分收盤價跌

３００點子，創逾７個月新低。全日在６﹒６３２５至６﹒６０８５之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２０２點子，報６﹒６３８２，創去年１１月以來新低。

今日人民幣兌一美元中間價連續第七日調低，報６﹒５９６０，續創逾半年新低，較上個交

易日大跌３９１點子，降幅創一年半來新低。（ｌｃ）

