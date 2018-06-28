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28/06/2018 16:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌３００點子，創逾７個月新低

　　《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣跌勢持續，在岸、離岸人民幣雙雙創逾７個月新低。人
民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒６２５０，較上個交易日４時３０分收盤價跌
３００點子，創逾７個月新低。全日在６﹒６３２５至６﹒６０８５之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２０２點子，報６﹒６３８２，創去年１１月以來新低。
　　今日人民幣兌一美元中間價連續第七日調低，報６﹒５９６０，續創逾半年新低，較上個交
易日大跌３９１點子，降幅創一年半來新低。（ｌｃ）

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