《經濟通通訊社２８日專訊》市場消息指，人行今日將進行８００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。公開市場今日有６００億元７天、５００億元１４天、７００億元２８天逆回
購到期，即今日淨回籠１０００億元。（ｌｃ）
28/06/2018 09:19
【人行收水】消息稱人行今進行８００億逆回購，淨回籠１０００億
《經濟通通訊社２８日專訊》市場消息指，人行今日將進行８００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。公開市場今日有６００億元７天、５００億元１４天、７００億元２８天逆回
購到期，即今日淨回籠１０００億元。（ｌｃ）
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