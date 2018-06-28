《經濟通通訊社２８日專訊》臨近月末，銀行體系流動性依然保持充裕。人行公布，今日進
行的８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有１８００億元逆回購到期，即今日淨回籠１０００億元。（ｌｃ）
28/06/2018 09:47
【人行收水】人行８００億逆回購利率持平，淨回籠１０００億
《經濟通通訊社２８日專訊》臨近月末，銀行體系流動性依然保持充裕。人行公布，今日進
行的８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有１８００億元逆回購到期，即今日淨回籠１０００億元。（ｌｃ）
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