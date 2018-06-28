【聚焦人幣】麥格理：人行或願意讓人民幣匯價貶至６﹒７兌一美元

《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣匯率持續走弱，人民幣中間價連續七日下調，今報

６﹒５９６０，大跌３９１點子，創逾半年新低；離岸人民幣兌美元今早低見６﹒６２９９，跌

１１９點子。

外電引述麥格理集團策略、固定收益和外匯主管Ｎｉｚａｍ Ｉｄｒｉｓ指，由於中國經濟

發展速度放緩，預料人行貨幣政策趨向寬鬆，願意讓人民幣兌美元貶值至６﹒７０左右，麥格理

建議在避開投資人民幣的同時，亦要防範韓元和馬來西亞林吉特貶值，因為該兩種貨幣與在岸人

民幣關聯度最高。（ｅｙ）

