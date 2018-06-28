  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/06/2018 14:52

【聚焦人幣】麥格理：人行或願意讓人民幣匯價貶至６﹒７兌一美元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣匯率持續走弱，人民幣中間價連續七日下調，今報
６﹒５９６０，大跌３９１點子，創逾半年新低；離岸人民幣兌美元今早低見６﹒６２９９，跌
１１９點子。
　　外電引述麥格理集團策略、固定收益和外匯主管Ｎｉｚａｍ　Ｉｄｒｉｓ指，由於中國經濟
發展速度放緩，預料人行貨幣政策趨向寬鬆，願意讓人民幣兌美元貶值至６﹒７０左右，麥格理
建議在避開投資人民幣的同時，亦要防範韓元和馬來西亞林吉特貶值，因為該兩種貨幣與在岸人
民幣關聯度最高。（ｅｙ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事28/06/2018
【ＱＱ新王國】人臉識別、桌球、攀石任玩！直擊騰訊18億新總部
FOCUS28/06/2018
【FOCUS】港府蓄勢再出招 內房賭「國運」或快開盤
國際動態28/06/2018
納吉布涉貪案 警檢獲21億財物
生財有道28/06/2018
【大灣區】港80後 中山升呢記
剖析天下27/06/2018
貿易戰 誰是受害者？
剖析天下27/06/2018
俄國能否憑世界盃 重振經濟？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】世界盃《我是估波王》有獎遊戲 送HK$1,000運動禮券

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN