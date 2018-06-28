【ＱＱ新王國】人臉識別、桌球、攀石任玩！直擊騰訊１８億新總部

《經濟通通訊社記者吳祉駿２８日專訊》股王騰訊（００７００）斥資１８億元人民幣興建

的新總部「濱海大廈」於去年１１月正式完工，這個位於深圳南山區科技園內的新王國是騰訊在

深圳的第６個主要辦公室。濱海大廈主要分南塔和北塔兩部分，分別樓高５０層及３９層，兩座

大廈之間有３條連接層，總面積達３４﹒８８萬平方米。

一如不少國際科技企業，新總部引入各種科技及環保元素，但其中最吸引記者的，莫過於逾

１５０００平方米的運動空間及４層員工餐廳！



＊運動設備應有盡有，４層員工餐廳款式選擇多＊



新總部為員工提供逾１５０００平方米的運動空間，設備種類十分多元化，比較特別的是一

條橫跨南北塔的２８０米環形緩跑徑，以及一幅１６米高的運動攀石牆，另外大廈內亦有標準游

泳池、籃球場、桌球、健身室、羽毛球場等設備，據指公司在設計前曾向同事做問卷調查，以確

保建設什麼運動設備最適合他們。集團亦鼓勵員工每個月都跑２５公里，減壓同時亦改善健康。

飲食方面，騰訊新總部設有４層餐廳樓層，提供中式、東南亞、西式、日韓等各種不同膳食

給來自各地的員工享用。



＊人臉識別系統０﹒１秒辨認員工，智能系統召喚升降機＊



科技公司當然少不了創新科技設備，大樓每個主要出入口均設有人臉識別系統，員工經過系

統時只須快達０﹒１秒便能辨認出身份。另外，員工亦可透過手機系統，得知總部內會議室、康

樂設施的實時狀況，以及預先用手機召喚總部內的８１部升降機，從大廈自身實現基本物聯網。

環保元素方面，新總部的外牆玻璃運用了「魚鱗式」的排序設計，據說是參考了日照時間及

角度，盡量令大廈內的溫度不會過高，減少冷氣機的使用率；大堂的天幕沿用了北京「水立方」

場館的半透明材料，增加透光度之餘同時減少用燈。

新總部濱海大廈預料最多可以容納過萬名員工，自今年初起已陸續有員工進駐。

