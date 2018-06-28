【ＦＯＣＵＳ】港府蓄勢再出招，內房賭「國運」或快開盤

【ＦＯＣＵＳ】行政會議今日召開特別會議，市場預期「空置稅」及居屋定價與市值脫勾等

將很快揭盅。港府蓄勢再出招，加上傳聞內地收回棚戶區改造（棚改）貸款審批權限，地產股及

內房周三（２７日）集體暴瀉後今續弱勢，長實（０１１１３）逼近６０關。

儘管國開行對市場消息猶報琵琶半掩面，但面對逾３﹒１萬億元新高的ＰＳＬ（抵押補充貸

款）餘額，阿爺襄助地產商去庫存勢難以為繼，在股債市場同遭嫌棄的地產商，是否預示樓市難

逃股匯雙殺走勢？押上二三十年負債豪賭「國運」，無論港人、內地人都該多一分清醒和理智。



＊ＰＳＬ餘額逾３萬億，居民槓桿急升＊



自２００５年推出的棚改，一直被視作內地此輪房地產去庫存的功臣。根據當局的計劃，到

２０２０年，通過棚改將消化４２００萬套房屋存量，全面兌現改造約１億人居住的城鎮棚戶區

和城中村的承諾。

２０１５年，當局首次提出「棚改貨幣化」安置，自此，人行為棚改「度身定製」的ＰＳＬ

資金源源不斷地流向房地產市場，截止５月底，其餘額已高達逾３﹒１萬億元。

ＰＳＬ以貨幣化安置代替實物安置，讓原本居住於棚戶區、城中村的底層人士獲得「上車」

的第一桶金，但同時亦令他們以未來二三十年的收入背負起地產商的槓桿。有人戲稱，國家放水

成功穩住經濟，地產商出貨成功去槓桿，樓市調控成功鎖死交易，剩下一眾蟻民每月節衣縮食還

房貸。

儘管如此，內地５月樓價再現１９個月來最大漲幅，背後顯示前仆後繼入市者的「賭國運」

心態，即政府不會容許房地產下跌。



＊地產股債無運行，「摩笛」列６內房＊



但聰明的投資人正在用腳投票，２月以來，Ａ股地產板塊指數連續５個月下跌，即使如萬科

這樣的行業龍頭，Ａ股股價亦較１月高點重挫逾四成。境內５年期地產債平均孳息率與國債的信

用利差，亦自去年末的２３６個基點走闊至２６０基點以上，顯示投資人謹慎。隨著地產債集中

到期潮將至，機構預計未來３個月將是地產債違約風險爆發的高危期。

大摩就再奏響「摩笛」，選出「熊市」情境下宜規避股份名單，世房（００８１３）、雅居

樂（０３３８３）、中國金茂（００８１７）、合景泰富（０１８１３）、龍湖（００９６０）

、奧園（０３８８３）盡皆上榜。

地產股走勢普遍被視作樓市的先行指標，如１９９７年第三季及２００８年第四季樓市大冧

前，地產股都先行急跌。

即使本港樓市因供求嚴重失衡而無視空置稅、居屋定價調整而繼續瘋癲，一旦內地樓市突然

調整或內房商資金鏈斷裂潮突至，北水恐將港樓視作提款機班資回朝救駕。歌舞昇平能否永無謝

幕那天，風險似遠還近。《經濟通通訊社 俞瑾》

