《陸言堂－陳永陸》港股現時跌浪，或是迎接最後升浪

《陸言堂》美國總統特朗普決定推動立法，以改革後的美國外資審議委員會（ＣＦＩＵＳ）

堵截美國技術被竊取，並不另設立針對中國的措施，消息本應對美股昨晚（２７日）帶來刺激，

可是白宮首席經濟顧問庫德洛（Ｌａｒｒｙ Ｋｕｄｌｏｗ）接受《霍士財經網絡》訪問時表示

，由ＣＦＩＵＳ做決定，只是代表政府「修改」對中國投資美企的立場，是以「現代化」手法保

護美國科技，並非立場軟化或有所退讓。結果好消息變成了壞消息，亦令美股的升幅全面消失。

不過，從近日的情況分析，白宮內部對如何處理中國的貿易問題，似乎有不同的意見及聲音

，同時亦有不少的矛盾未解決，這代表要與中國打貿易戰，並非想像般順利，又或者反映出特朗

普只是正在運用其商家過去一直採取的技倆，將最苛刻的條款放在談判桌上，再等對手還擊，才

慢慢進行談判。故此７月６日關稅生效日期的臨近，是否代表中美之間的談判機會減少？暫時不

應下定案，因為政治問題，一日的變化可以很大。



＊基本因素轉差，股市未必即時爆破＊



當然，中美貿易磨擦，令全球股市出現一次深層次調整，亦令恆指失守２５０天平均線，因

此大摩亦吹起摩笛來，指港股或已步入熊市。如果從基本因素分析，新興市場的確有危機，筆者

之前亦已討論，可是基本因素轉差不代表股市要即時見頂爆破。

參考１９９７年的港股走勢，炒家索羅斯其實早在當年３月已經開始狙擊泰銖，但香港的財

金官員提出香港的外匯儲備充足，加上金融體系健全，所以不用擔心區內的貨幣危機，同時由於

市場憧憬香港回歸中國之因素，令恆指在當年６月２０日突破１５０００點後，進一步在當年的

８月７日，創出１６８２０點的歷史新高，但要留意，於１９９７年７月２日，泰國已因為宣布

放棄固定匯率制，實行浮動匯率制，正式引燃一場遍及東南亞的金融風暴，導致泰銖兌美元單日

暴跌多達１７％，而且最終亦令菲律賓披索、印尼盾、馬來西亞令吉相繼成為國際炒家的狙擊對

象，可是當區內貨幣接連被狙擊的期間，恆指卻在當年的６月２０日至８月７日間卻不合理地急

升超過１０％，這應該怎樣理解？



＊２０１７年以來未曾出現瘋狂升勢＊



而且，１９９７年其實不是單一例子，２００７年港股亦不理美國「次按危機」已升溫及「

港股直通車」可能不能開通的因素，而在當年見頂前兩、三個月，急升超過３０％，所以不是基

本因素轉壞，港股就要見頂回落。而且要留意的是，港股每次不合理升勢出現前，恆指都會在創

出５２周新高後，先出現平均１２％的調整，並下試２５０天平均線，然後才開始最後升浪，所

以近日恆指從年內高位回調超過１３％，可能是最後升浪前調整。

當然，之前有分析認為，最後升浪前的調整，或者在２０１６年９月至１２月已發生，可是

如果以上推論是對，那麼由２０１７年初開始，恆指應出現一次不理性的升勢才合理，但無論成

交的增加量、散戶的參與度，的確都未有瘋狂的情況，這令大戶很難套現及累積空倉，所以今次

跌浪，可能才最後升浪前的大調整。《獨立股評人 陳永陸》

