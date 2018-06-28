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即市新聞

28/06/2018 10:09

港股反覆升逾百點，逼近２８５００

　　《經濟通通訊社２８日專訊》期指結算日，恆生指數最新反覆上升，最新報２８４６４，升
１０８點或升０﹒３８％，主板成交２６２﹒３３億元。國企指數報１０８９８，升
０﹒１８％或升１９點。
　　即月期指最新報２８４７６，升１０４點，高水１１點。即月國指期貨報１０８９９，升
２點，高水１點。
　　上證綜合指數回穩，最新報２８１３，升不足１點，盤中低見２７９０。
　　國際油價持續上升，中海油（００８８３）報１３﹒５４０元，升４﹒３１％，為升幅大恆
指成分股；中石油（００８５７）報５﹒９元，升３﹒１５％。
　　美國總統特朗普或軟化限制中國投資的立場，瑞聲（０２０１８）最新報１０４﹒７元，升
３﹒１５％；舜宇（０２３８２）報１３８﹒８元漲１﹒２４％。
　　豬肉股萬洲（００２８８）報６﹒１５０元，升１﹒８２％。
　　重磅股方面，中移動（００９４１）持平報６８﹒８元；騰訊（００７００）報３７９﹒４
元升０﹒５３％；匯控（００００５）升０﹒６２％報７２﹒９５元。
　　中資金融股受累內地股市表現不穩，建行（００９３９）跌０﹒１４％，報７﹒１１元；
工行（０１３９８）軟０﹒５２％報５﹒７５元；國壽（０２６２８）跌０﹒７％報１９﹒９６
元；平保（０２３１８）跌０﹒９８％報７１﹒１元。（ｅｃ）

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