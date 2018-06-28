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28/06/2018 08:48

【北水炒Ｄ乜】北水淨沽盤７﹒６億，沽瑞聲騰訊蒙牛，買融創中行

　　《經濟通通訊社２８日專訊》港股持續疲弱，已跌至今年新低。北水周三錄得連續兩日淨流
入，淨沽盤７﹒５６億元人民幣；其中北水沽售最多的個股為瑞聲科技（０２０１８）、騰訊
（００７００）、蒙牛（０２３１９）及碧桂園（０２００７）；北水流入最多的個股為融創中
國（０１９１８）及中行（０３９８８）。
　　周二（２６日）主板成交１２１２﹒９７億元，比周二減少２﹒７９％；港股通成交額
１３０﹒６７億，佔大市成交１０﹒７７％。
　　港股周三再次大跌５２５﹒１４點或１﹒８２％，收報２８３５６﹒２６點。
　
＊瑞聲再現北水大退潮，內房急挫北水逃出碧桂園買融創＊

　　瑞聲科技周二突遭北水淨沽出２﹒１７億，周三沽貨潮變本加厲，再沽走３﹒０９億，股價
大跌７﹒３％，盤中曾創近一年新低。
　　騰訊北水退潮繼續，周三全日被沽走２﹒３４億，股價跌２﹒２％至３７７﹒４元，５月以
來升幅全銷。蒙牛遭沽１﹒７５億，股價全日跌半成。
　　國開行領導人確認棚改政策收緊，更透露中央政府擔心棚改持續推高樓價，即管國開行新聞
辦公室其後澄清未授權任何人員就棚改參與採訪，但市場均認為這是棚改政策轉調的明確訊號。
消息對碧桂園這類重心在三四線城市的內房股影響最深，周三股價再挫７﹒４％至１２﹒７４元
，連續三日跌幅達到１８﹒５％，北水趁機沽走１﹒７億，三日合計淨沽盤達６﹒３億。
　　融創同受消息影響，股價大跌８﹒６７％，報２５﹒３元，惟獲北水大量買入，淨買盤達到
２﹒７７億元。
　　另外，中行再獲北水流入１﹒８２億，但股價仍跌１﹒８％。（ｅｙ）

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