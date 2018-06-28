《日入而息》傳行會通過開微空置稅，居屋定價將與巿價脫勾

《今天重點》﹡消息指政府再度「出招」推出新房屋政策，並由行政會議今天召開特別會議

通過。政府亦決定徵收引起發展商反響的「一手樓空置稅」，向空置一年或

以上一手樓單位徵收２００％的應課差餉租值，當中若發展商將樓宇出租超

過半年，則可獲得豁免。

﹡巿傳行政會議會上通過居屋定價與市價脫勾，及部分私人住宅地改建資助房

屋，居屋訂價當局或會改為參考申請人的負擔力；私人住宅地改建資助房屋

方面，料涉啟德及安達臣道地皮和市建局馬頭圍道╱春田街重建項目。

﹡中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，現存現樓貨尾量，政府統

計數字約９０００伙，數量不算太多，但推出的空置稅，定必為發展商帶來

沽貨壓力，相信近期發展商會先將手持貨尾盡推，將樓花項目延遲出售，於

空置稅推出初期，或會令消費者選擇更少。

﹡人民幣跌勢持續，在岸、離岸人民幣雙雙創逾７個月新低。人民幣兌一美元

即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒６２５０，較上個交易日４時３０分收盤

價跌。

﹡翠華（０１３１４）公布截至２０１８年３月３１日止年度業績，純利

８０２０﹒５萬元，跌１１﹒４％，每股盈利５﹒６８仙，建議派末期息

１﹒５仙，特別息派１﹒５仙。



《即日市況》﹡期指結算日，恆指反覆上升１４１點收２８４９７，曾再創逾半年低



《深滬股市》﹡滬綜指收跌１％失二千八創逾兩年新低，地產股續挫



《美元匯價》﹡除非貿易戰完滿解決，非美貨幣短期將續受壓；歐元最新報１﹒１５８２╱

８６，日圓最新報１１０﹒２２╱２５



《公司業績》﹡亞洲木薯（００８４１）全年賺３３１６萬元元，增９４％，不派息

﹡歐化（０１７１１）全年純利跌７２％至８４８萬元，不派息

﹡翠華（０１３１４）全年賺８０２１萬元，跌１１％，連特息擬派３仙

﹡漢國（００１６０）年度盈利翻４倍至３０億元，連特別息共１７﹒５仙

﹡中國水務（００８５５）年度溢利１１﹒４億元，增３４％，末期息１５仙

﹡維珍妮（０２１９９）全年純利升１４６％至２﹒４億，派末期息３﹒８仙

﹡興利（１１４）去年盈轉虧２６７５﹒４萬元，末期息３仙

﹡資本策略（００４９７）年度純利跌２５％，派末息１﹒４仙

﹡正恆國際（００１８５）斥１﹒３５億元人民幣投得河南７幅土地

﹡亞倫國際（００６８４）去年溢利跌３６％至４６７８萬元，末期息６仙

﹡莊士機構國際（００３６７）去年溢利升２﹒６％，末期息５仙



《公司資訊》﹡萬順、天立、興紡、映客、人和、恆偉今起公開招股

﹡萬順集團（０１７４６）今起招股，入場費２４２４元起

﹡興紡（０１９６８）招股入場費約５６５６元，將開發中歐市場

﹡九號運通（００００９）折讓近１５％配股，淨籌約１﹒３億元

﹡先健（０１３０２）附屬認購６０００萬元人幣保本浮動收益型結構性存款

﹡同方康泰（０１３１２）出售水泥附屬以墊付債務，料蝕２﹒５億元

﹡百信（００５７４）向主席發行約１﹒３５億元換股債

﹡小米（０１８１０）截孖展，傳再現抽飛超購僅約１倍

﹡東方明珠（００６３２）擬折讓１１％配股，淨籌６７７０萬元

﹡敏實（００４２５）向主席售浙江嘉興商業土地，涉４６６８萬元人民幣

﹡創達科技（０１３２２）旗下附屬無法贖回票據之聆訊押後進行

﹡華君（００３７７）接獲法定要求償債書，遭追償約２﹒８億元人民幣

﹡華夏動漫（０１５６６）業績受累於採購訂單減少，擬柬浦寨設廠銷售自家

品牌

﹡華新手袋（０２６８３）預期未來提高派息率，公司業務無受貿易戰影響；

擴展柬埔寨業務助毛利率上升

﹡華寶國際（００３３６）收購調味品業務，基礎購買價近４５億元人民幣

﹡鈞濠（００１１５）擬折讓近３４％「二供一」，籌最多１﹒０８億

﹡匯控（００００５）昨日倫敦回購５１０萬股，涉３６０４萬英鎊

﹡有才天下（０６１００）略高中間定價，人人有份

﹡實力建業（００５１９）為弘陽地產基石投資者，最多認購３億元

﹡領展（００８２３）九龍東商廈海濱匯平頂，近半辦公室樓面已獲預租

﹡標準資源（０００９１）擬「十合一」，每手改為１００００股

﹡融信中國（０３３０１）主席兼控股股東增持１００萬股

﹡聯合能源（００４６７）斥４８００萬美元購巴基斯坦風電及中國再生能源

業務

﹡翠華（０１３１４）香港同店銷售單位數上升，冀２０２２年門店增至

１３０家

﹡其利工業（０１７３１）明招股，入場費約５０５０元

﹡俄鋁（００４８６）正盡力避免美國懲罰性措施１０月全面生效

﹡證監會對中國森林前主席及前行政總裁展開研訊程序

﹡中銀航空租賃（０２５８８）向法國空客購買五架Ａ３２０ＮＥＯ飛機



《國企紅籌》﹡中國中鐵（００３９０）中標１２項工程項目，涉約２２２億元人民幣

﹡廈門港務（０３３７８）終止認購第三廈門國際信託產品



《神州民企》﹡天倫燃氣（０１６００）組基金投資河南鄉鎮煤改氣項目

﹡吉利（００１７５）貿易戰升級將為用戶帶來傷害，汽車價格將提高

﹡中國油氣（００７０２）折讓約１４％配股，淨籌１﹒１９億



《中國要聞》﹡國務院副總理韓正會見澳門特首崔世安就大灣區聽取意見

﹡中國首次就中國與ＷＴＯ發表白皮書，對外開放不止步

﹡中組部表示中國寶武集團總經理陳德榮升任集團董事長

﹡內媒表示拼多多下周在美申請上市，高盛、中金任承銷商

﹡生態環境部通報沙鋼污染：整改敷衍，一犯再犯

﹡交通部表示推動大數據、人工智能等同交通運輸深度融合

﹡英國財政大臣表示中國已同意解除針對英國牛肉進口禁令

﹡首５個月全國社會物流總額按年增７﹒１％

﹡國防部表示軍委副主席許其亮會見美國國防部長馬蒂斯

﹡湯森路透指上半年中國併購額創歷史同期第二高位

﹡中證報表示高槓桿股票配資仍然存在，比例最高達１︰４；人民幣跌勢可控

，無大幅貶值風險

﹡內地券商經紀業務營銷人員半年流失１０﹒６７％

﹡七部委對三十城啟動整治房地產市場亂象專項行動

﹡重慶嚴控「首付貸」及其他貸款資金進入樓市

﹡人行８００億逆回購利率持平，淨回籠１０００億

﹡中國商務部表示沿線城巿五年來貿易額超過五萬億美元；中歐雙方均堅決反

對單邊主義和貿易保護主義；商務部副部長表示歡迎外企參與「中國製造

２０２５」

﹡最高法表示國際商事法庭６月底前掛牌成立

﹡招商證券國際與阿里雲及釘釘達成三方合作協議，加快數位化轉型

﹡新華社表示目前Ａ股市場已經有不少積極因素顯現

﹡財政部發布通知，退還部分行業增值稅留抵稅額

﹡吉林租房職工每年限提１﹒５萬元公積金，防止炒樓

﹡海關總署表示自境外港口進入境內港口須繳納船舶噸稅

﹡杭州互聯網法院首次確認區塊鏈電子存證法律效力



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１０６５４﹒２８點，五連跌



《其他消息》﹡林鄭月娥稱一帶一路為香港帶來良好回報

﹡邱騰華稱與格魯吉亞簽訂ＦＴＡ有助拓展自由貿易方向

﹡陳茂波料本港集資地位鞏固，助應對一帶一路匯率風險

﹡港鐵表示一帶一路國家有政治風險，投資需謹慎

﹡甯吉喆稱香港擔當重要角色，港府應加強支持

﹡劉小麗加入工黨，提高李卓人後補認受性

﹡中科興業指紅磡站鋼筋被剪短，因禮頓削石屎步驟出錯

﹡立法會否決以特權法調查沙中線紅磡站工程事件

﹡深股通全日流出１３﹒４３億；滬股通全日用２２﹒９９億

﹡調查指豐盛生活需１６００萬儲備，安穩生活中位數６８６萬

﹡九巴證實３輛巴士內發現座位有疑似大頭針及鐵針，兩乘客受輕傷

﹡戴德梁行表示更改私人建屋土地為公營房屋令樓市更熾熱；空置稅不及賣地

條款加設出售限期條款效益大

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