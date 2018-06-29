《運籌帷幄－梁業豪》了解證券類別的特性

《運籌帷幄》明白到在香港交易所掛牌買賣的證券原來有很多種類別之後，我們還需多了解

每種類別的特性和交投情況，才能選出適合自己的投資對象的類別。現時大部分掛牌買賣的證券

為普通股Ａ股，由大股東與公眾人士共同持有。至於大股東的持股量與市場流通量會成反比，因

大股東多不會將自己的持股於市場內作頻密炒賣，以維持對公司的控制權。只有極少上市公司發

行普通股Ｂ股，散戶投資者參與買賣的興趣亦不大。況且，主要持股者的持股目的為以較低的成

本維持公司控股權，故不會輕易沽貨。此外，發行優先股的上市公司亦不多，持股者多為機構投

資者。

須注意的，是上市公司公布供股集資後，會有供股權證掛牌，供投資者作短暫買賣。這個安

排，可讓不願意，或沒有能力供股的正股持有者，有機會將供股權轉讓予其他人士，卻又能繼續

持有正股而不吃虧。少數在外地其他交易所上市的證券亦有在香港交易所掛牌買賣，但只屬於試

驗性質。上市公司或其任何附屬公司所發行的股本認股權證多屬美式，持有人可於到期日前任何

一個交易日行使權利，認購正股。另一方面，上市公司以外的第三者所發行的衍生認股權證多屬

歐式，持有人只可於到期日行使權利，兌換現金或相關證券。衍生認股權證不一定以股本證券為

相關資產，其他資產，如指數、期貨、貨幣等均可。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

