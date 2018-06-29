《盤前攻略》道指反彈近百點，港股今日料可再輕微彈高

《經濟通通訊社２９日專訊》華爾街股市隔晚（２８日）先跌後回升，道指於早段最多曾跌

１２０點，並失守兩萬四關口，其後受惠於銀行股和科技股反彈，道指拾級上行，於尾段一度漲

１９０點，最終仍上升９８點或０﹒４１％，報２４２１６點。標指漲１６點或０﹒６２％，收

報２７１６點；納指升５８點或０﹒７９％，收報７５０３點。

市場憂慮德國總理默克爾或因難民下台，德國股市下跌１７１點或１﹒３９％，收報１２１

７７點。



＊美股反彈港股ＡＤＲ升過百點＊



恆指夜期收報２８２９９點，升３６點，低水１９８點。

美股反彈，港股ＡＤＲ比例指數上升１２１點，報２８６１８點。預託證券造價個別發展，

騰訊升１﹒３７％，折合港元報３８４﹒１８元。友邦跌０﹒０５％，折合港元報６８﹒０６元

。匯控上升１﹒０７％，折合港元報７３﹒６８元。中聯通上升１﹒０４％，折合港元報

９﹒９１元。中移動升１﹒２４％，折合港元報７０﹒０１元。中海油跌１％，折合港元報

１３﹒３５元。



＊２８０００基本上防守力不足＊



受累於貿易戰局勢不穩定，港股自月初至今一直保持疲弱，並已多日處於俗稱「牛熊分界線

」的２５０天線之下。此輪跌勢更不是只有市跌，而是有多個板塊均同步走軟，包括中資金融股

及內房股等，相信未來大市繼續向下的機會大。

港股昨日曾經強勢反彈逾兩百點，最終亦能升過百點，加上美股隔晚反彈，而夜期和ＡＤＲ

比例指數造好，預計港股日內可再見輕微反彈。

不過，由於政治市難以預測亦無從控制，預計港股短期內難以完全走出困局，兩萬八基本上

防守力不足。（ａｌ）

