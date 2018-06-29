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即市新聞

29/06/2018 17:24

《窩輪匯智－劉嘉輝》保留實力，應對萬變市況

　　《窩輪匯智》筆者近日經常聽到不少媒體將今年市況與２０１５年相比，當時恆指於４月造
出高位２８５８８點，其後反覆向下連跌多個月，於２０１６年２月１８２７８見底回升，並開
展至今年初的一個上升大浪。２０１５年的跌浪調整時間足足有１０個月之久，幅度超過
１００００點即有３４％之多﹗
　
　　回顧今年以來跌勢，恆指年初３３４８４點見頂回調，６月低見２８１６９點，調整時間有
半年，幅度約為１６％即５３１５點。因此，投資者若要以２０１５年為參考，指數若要進一步
調整跌超過三成的話，即指數見２３４００點水平，離現時仍有超過５０００點的距離。
　
　　筆者當然沒有水晶球，外圍變化難測，市況可以如上述繼續走淡，亦當然有機會隨時調整完
再展大升浪。筆者不是說「廢話」，而是想帶出我們正處於十字路口的正中央，與其去「估」市
況見底未，倒不如利用衍生工具減少市場風險，待市況走出眼前陰霾，方考慮下一步的策略。
　
　　針對目前仍持有正股，無論仍有得賺，還是被套，都可考慮先採一個「以牛代股」的策略，
先行沽售正股套出部分現金，以少量資金轉以牛證或是認購證繼續「睇」。這個策略的特點在於
，假設市況跌勢未完，牛證或是認購證即使全部虧損，理論上整體損失相對於正股仍是會較少，
此時投資者仍手持現金，可考慮於低位再重新入市，以保留實力並控制手上現金流。相反，若股
價反彈重拾升勢，手持的好倉一樣會獲利，未有錯過升市機會。
《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監　劉嘉輝》
　
　　＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需
要應諮詢專業建議。

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