【ＩＰＯ反應】消息指，萬順（０１７４６）孖展暫超購５﹒１倍

《經濟通通訊社２９日專訊》市場消息指，暖通空調機電工程服務供應商萬順集團（０１７

４６）孖展錄得５﹒１倍超額認購。

該股由昨日（２８日）起至下星期三（４日）招股，計劃發行共２﹒５億股股份，當中包括

配售９０％股份及公開發售共１０％股份。公開發售的分配結果將於７月１０日宣布，並預期於

７月１１日開始買賣。招股價為每股０﹒５０元至０﹒６０元，以每手股份數目４０００股計，

入場費為２４２４﹒２元。（ｍｌ）

