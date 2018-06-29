《經濟通通訊社２９日專訊》市場消息指，暖通空調機電工程服務供應商萬順集團（０１７
４６）孖展錄得５﹒１倍超額認購。
該股由昨日（２８日）起至下星期三（４日）招股，計劃發行共２﹒５億股股份，當中包括
配售９０％股份及公開發售共１０％股份。公開發售的分配結果將於７月１０日宣布，並預期於
７月１１日開始買賣。招股價為每股０﹒５０元至０﹒６０元，以每手股份數目４０００股計，
入場費為２４２４﹒２元。（ｍｌ）
29/06/2018 09:05
【ＩＰＯ反應】消息指，萬順（０１７４６）孖展暫超購５﹒１倍
《經濟通通訊社２９日專訊》市場消息指，暖通空調機電工程服務供應商萬順集團（０１７
４６）孖展錄得５﹒１倍超額認購。
該股由昨日（２８日）起至下星期三（４日）招股，計劃發行共２﹒５億股股份，當中包括
配售９０％股份及公開發售共１０％股份。公開發售的分配結果將於７月１０日宣布，並預期於
７月１１日開始買賣。招股價為每股０﹒５０元至０﹒６０元，以每手股份數目４０００股計，
入場費為２４２４﹒２元。（ｍｌ）
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