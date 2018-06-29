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即市新聞

29/06/2018 10:30

騰訊及內房股回勇，港股倒升逾２００點報２８７４１

　　《經濟通通訊社２９日專訊》騰訊（００７００）及內房股回勇，港股今早低開３３點後，
重拾升勢，現倒升逾２４４點報２８７４１，主板成交２９５﹒５０億元。
　　騰訊現價升２﹒２２％，報３８７﹒４元；成交約６０６萬股，涉資２３﹒２２億元。
　　國企指數報１０９９１，升１﹒１４％或升１２３點。上證綜合指數報２８０８﹒６８，升
２１﹒７８點或升０﹒７８％，成交４０６﹒５４億元人民幣。
　　即月期指新報２８５３１，升２６８點，低水２１１點。即月國指期貨報１０８１９，升
１２７點，低水１７３點。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　１０７﹒８０元　　　升３﹒８５％
　　舜宇光學（０２３８２）　　　１４４﹒００元　　　升３﹒５２％
　　碧桂園　（０２００７）　　　　１２﹒７８元　　　升３﹒０６％
　　騰訊控股（００７００）　　　３８７﹒４０元　　　升２﹒２２％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　５﹒８５元　　　升１﹒９２％
　　建設銀行（００９３９）　　　　　７﹒１７元　　　升１﹒２７％
　　中國平安（０２３１８）　　　　７１﹒９５元　　　升０﹒９８％
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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