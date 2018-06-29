騰訊及內房股回勇，港股倒升逾２００點報２８７４１

《經濟通通訊社２９日專訊》騰訊（００７００）及內房股回勇，港股今早低開３３點後，
重拾升勢，現倒升逾２４４點報２８７４１，主板成交２９５﹒５０億元。
騰訊現價升２﹒２２％，報３８７﹒４元；成交約６０６萬股，涉資２３﹒２２億元。
國企指數報１０９９１，升１﹒１４％或升１２３點。上證綜合指數報２８０８﹒６８，升
２１﹒７８點或升０﹒７８％，成交４０６﹒５４億元人民幣。
即月期指新報２８５３１，升２６８點，低水２１１點。即月國指期貨報１０８１９，升
１２７點，低水１７３點。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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瑞聲科技（０２０１８） １０７﹒８０元 升３﹒８５％
舜宇光學（０２３８２） １４４﹒００元 升３﹒５２％
碧桂園 （０２００７） １２﹒７８元 升３﹒０６％
騰訊控股（００７００） ３８７﹒４０元 升２﹒２２％
工商銀行（０１３９８） ５﹒８５元 升１﹒９２％
建設銀行（００９３９） ７﹒１７元 升１﹒２７％
中國平安（０２３１８） ７１﹒９５元 升０﹒９８％
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