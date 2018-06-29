騰訊及內房股回勇，港股倒升逾２００點報２８７４１

《經濟通通訊社２９日專訊》騰訊（００７００）及內房股回勇，港股今早低開３３點後，

重拾升勢，現倒升逾２４４點報２８７４１，主板成交２９５﹒５０億元。

騰訊現價升２﹒２２％，報３８７﹒４元；成交約６０６萬股，涉資２３﹒２２億元。

國企指數報１０９９１，升１﹒１４％或升１２３點。上證綜合指數報２８０８﹒６８，升

２１﹒７８點或升０﹒７８％，成交４０６﹒５４億元人民幣。

即月期指新報２８５３１，升２６８點，低水２１１點。即月國指期貨報１０８１９，升

１２７點，低水１７３點。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技（０２０１８） １０７﹒８０元 升３﹒８５％

舜宇光學（０２３８２） １４４﹒００元 升３﹒５２％

碧桂園 （０２００７） １２﹒７８元 升３﹒０６％

騰訊控股（００７００） ３８７﹒４０元 升２﹒２２％

工商銀行（０１３９８） ５﹒８５元 升１﹒９２％

建設銀行（００９３９） ７﹒１７元 升１﹒２７％

中國平安（０２３１８） ７１﹒９５元 升０﹒９８％

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