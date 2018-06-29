【國際要聞】消息指，特朗普物色人選替任白宮幕僚長凱利

《經濟通通訊社２９日專訊》據《路透社》報道，擔任白宮幕僚長將滿一年的凱利（Ｊｏｈ

ｎ Ｋｅｌｌｙ）可能卸任，美國總統特朗普正在物色合適的繼任者，可能人選包括白宮預算管

理局局長馬瓦尼（Ｍｉｃｋ Ｍｕｌｖａｎｅｙ）及副總統彭斯的幕僚長Ｎｉｃｋ

Ａｙｅｒｓ。

白宮發言人Ｌｉｎｄｓａｙ Ｗａｌｔｅｒｓ指，特朗普和凱利均否認離職的傳聞。特朗普

經常公開稱讚凱利。但有消息人士稱，特朗普有時會不滿凱利規定誰能見他、誰不能見他，也質

疑是否需要更有政治經驗的人來接任他以迎接即將逼近的國會選舉。（ｋｚ）

