《專家之言－張穎群》寄望科技戰爭早完結，經濟增長始會繼續好

《專家之言》美國總統特朗普公布，將會按照原定計劃，向中國進口產品加徵關稅。但華府

似有意將正在進行中的貿易戰再度升級，推向科技戰。總統特朗普稍後將公布禁止中資企業投資

美國科技企業。先禁止持有股權，再禁止技術出口到中國。中美兩國正式展開一場貿易爭霸戰。

結果是誰勝誰負，皆沒有得著，僅兩敗俱傷。歐盟估計美國與多國之間掀起的貿易戰會在月內再

度升級。同時指出美國破壞世界貿易組織ＷＴＯ規則。更擔心會出現強國利用自家強權，只採用

有利於已的方法或規則。而華府內部，對實施科技戰的政策似有分歧，因為財長姆欽及貿易顧問

納瓦羅對此策略說法有別。美國經濟增長仍算是合理之內。但有投資者開始擔心，如貿易戰再度

升級，企業定遭受影響。雖然部分科技企業跟中國業務的關連十分少。但如果觸動美股內的幾個

重要板塊，相信科技股也難逃一劫，跟隨大市回落。如果持續，將影響美國經濟增長，百害而無

一利。唯此刻祗宜觀望，再留意事態將如何發展，始再作部署。



＊降準問題似可助，貿戰完畢始為真＊



內地人民銀行在上日公布，將在７月５日開始下調存款準備金率０﹒５個百分點。預期可釋

放資金７０００億元人民幣。目的在支持債轉股、中小企業融資和市場上緊張的資金面。唯下調

存款準備金率，是下月始進行，現時，非但對股市無幫助。昨日人民幣兌美元再度急挫，低見６

﹒６１，創年內新低。內地有報道指出，在市場上已抵押股票價值近６萬億元人民幣，近日回落

已跌超過一成。唯有監管機構要求需批准始可以大額出售股份，不能強逼斬倉。寄望降準後釋放

資金，問題可以迎刃而解，避免惡化。上證指數跌近２８００關口，創近兩年新低。市場擔心貿

易戰繼續惡化、資金面仍然緊張、人民幣續現貶值、再加上股權抵押後，而引致強制平倉的風險

問題。內地媒體被要求低調「中國製造２０２５」題目之宣傳。因為這也是今次中美貿易戰的主

要原因之一。並要淡化股市與貿易戰的關係，避免言論引起罵戰。同時做好準備長期作戰的態度

，去面對這場貿易戰。因此，相信短期內，並不是一個趁低吸納的好機會。宜觀望。



＊恆指國企齊急跌，悲觀情緒延股市＊



恆生指數由年初的高位３３１５４跌至近２８３４２的低位，差不多跌１４﹒５％。國企指

數亦在年內高位１３７２３回落至今，也跌超過兩成。相信主要原因是外圍的貿易戰升級，對中

資企業股票影響極深，加上再推升至科技戰，騰訊（００７００）連同手機設備及軟件股皆受壓

。內地降準無力，內銀及保險亦跟跌。繼小米招股上市後，再有第二家美團，準備再用同股不同

權的方式申請在香港交易所上市。集團為內地生活服務電子商務平台。雖未見盈利，但估值也高

達６００億美元。騰訊為第二大股東。主要股東持有股權六成。同時再有第三家以同一方式申請

上市。為內地大型鋼鐵電商平台「找鋼」。２０１７年收入１７５億元，按年上升９４％，佔市

場份額超過三成。６月已接近尾聲，似乎真的應驗「六絕」。悲觀的情緒，蔓延股市，加上成交

量也見淡靜，情況並不樂觀，宜小心留意。唯有寄望踏入七月，可以「翻身」。《華盛資本證券

有限公司 張穎群》

