港股反彈３２４點午收２８８２１，成交５２９億元，內房強勢

《經濟通通訊社２９日專訊》美股昨晚（２８日）先跌後升，今日為港股半年結，恆指昨日

在期指結算下反彈１４１點後，今早輕微低開後反覆回升。恆指今早低開３３點，之後騰訊

（００７００）及內房股強勢造好，恆指升幅一度擴大至３８６點高見２８８８４點。最終午收

港股漲３２４點或１﹒１４％，報２８８２１點，主板成交５２８﹒６億元。

國指升１５８點或１﹒５％，報１１０２６點。滬指升逾１％，報２８２０點。



＊騰訊反彈２％重上２５０天漲＊



騰訊前日跌穿２５０天線，今早終於重返之上，現時升幅錄２﹒０６％，報３８６﹒８元，

盤中最高見３９０﹒８元，逼近十天線３９１﹒９２元。

其他科技股方面，瑞聲（０２０１８）昨日險失１００元關，暫時與舜宇（０２３８２）分

別錄得５﹒３％及３﹒８８％升幅，各報１０９﹒３元及１４４﹒５元。

不過，藍籌中升幅最大者為內房股碧桂園（０２００７），該股過去四日累跌１６％，

現反彈７﹒７４％，報１３﹒３６元，收復２５０天線（１２﹒４３６元）。其他內房股份方面

，新城（０１０３０）、潤地（０１１０９）分別升１１﹒４７％及４﹒１８％，各報６﹒９元

及

２６﹒１５元。

其他重磅股方面，中移動（００９４１）升０﹒４３％，報６９﹒４５元；成交約３８７萬

股，涉資２﹒６９億元。友邦（０１２９９）升０﹒８８％，報６８﹒７元。匯控

（００００５）漲０﹒４１％報７３﹒２元。



＊空置稅影響本地地產股普遍跌＊



美國制裁可能導致伊朗原油出口大幅下降，市場憂慮原油供應，油價周四（２８日）攀升，

美國期油觸及三年半高位。不過三桶油暫時變化不大，中石化（００３８６）現升１﹒４３％，

報７﹒０８元。中石油（００８５７）上升０﹒８５％，報５﹒９１元。中海油（００８８３）

下跌０﹒７４％，報１３﹒３８元。

消息指，行政會議昨通過開徵一手樓空置稅等多項房屋政策，向空置一年或以上一手樓單位

徵收２００％的應課差餉租值，當中若發展商將樓宇出租超過半年，則可獲得豁免。本地地產股

普遍向下，新地（０００１６）下跌０﹒６７％，報１１７﹒８元。恆地（０００１２）跌

０﹒９５％，報４１﹒５元。長實（０１１１３）微跌０﹒３２％，報６２﹒４元。（ｆｆ）

