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即市新聞

29/06/2018 16:37

《盤後部署》港股技術性反彈或延續，惟２９４００點見阻力

　　《經濟通通訊社２９日專訊》港股經過昨日期指結算日輕微反彈後，今日再延升勢，升幅頗
為顯著，是自６月５日開始以來首次錄得最大的單日升幅。美股昨晚（２８日）先跌後升，今日
港股半年結之日輕微低開後便反覆回升。今早港股低開３３點，之後騰訊（００７００）及內房
股等藍籌強勢造好，恆指升幅一度擴大至４６４點高見２８９６２點。最終港股漲４５７點或１
﹒６１％，報２８９５５點，主板成交１１５２﹒９５億元跌１﹒７％。
　　國指升２０４點或１﹒８８％，報１１０７３點。滬指升２﹒１７％或６０點，報２８４７
點。

＊美國ＧＤＰ增長放慢，美股趨波動＊

　　美國商務部公布今年首季年率化國內生產總值（ＧＤＰ）終值，按季僅增長２％，較初值
２﹒２％為低，亦顯著低於去年第四季的２﹒９％，主要是受到近５年來最弱的消費者開支數據
拖累。
　　不過，總值１﹒５萬億美元的華府減稅方案於１月起生效，預期會成為加快第二季增長的重
要動力。惟經濟師同樣觀望華府的「美國優先」政策，導致美國可能跟中國、歐盟、加拿大和墨
西哥等國爆發貿易戰，從而損害經濟增長。預計美股近期走勢亦會變得波動，同時影響港股投資
氣氛。

＊本港指數股料續反彈，宜趁機減磅＊

　　觀乎今日恆指成分股當中，重磅股騰訊反彈幅度不錯，一舉收復２５０天及１０天線，而且
１４天ＲＳＩ也升破５天平均值，後市有望進一步彈高。至於早前大插的內房股，碧桂園
（０２００７）、中海外（００６８８）、潤地（０１１０９）均見顯著反彈，其１４天ＲＳＩ
亦轉而向上，預料短期能繼續反彈之勢，支持恆指進一步上升。
　　港股今日的反彈力度，可視為「鐘擺效應」的結果，由於之前下跌得過急，因此今日技術反
彈力度便大，今日成交金額不算少，預計後市技術反彈或能繼續，惟暫時以２９４００點作阻力
，２９４００至２９４９９點為熊證重貨區，港股後市有機會衝上該位置殺熊，投資者可趁近日
大市反彈時趁機減磅。（ｆｆ）

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