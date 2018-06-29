【國際要聞】美國馬里蘭州一家報社遭槍擊，至少五死七傷

《經濟通通訊社２９日專訊》美國馬里蘭州首府安納波利斯周四（２８日）一家報社發生槍

擊案，一名槍手隔著玻璃門向報社開火，並掃射編輯部，至少有五人死亡，七人受傷。

據報槍手是白人，在當地時間下午闖入當地報章《首都憲報》（Ｃａｐｉｔａｌ

Ｇａｚｅｔｔｅ）位於當地的辦公室開槍。槍手已被警方拘捕，警方暫未有公布兇案動機。

（ｅｃ）

