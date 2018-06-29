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29/06/2018 08:09

《外地經濟》聯儲局第二輪壓力測試，德銀美國分行未能過關

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國聯儲局公布大型銀行第二輪年度壓力測試結果，測試集中
銀行的資本計劃，３５家銀行當中只有德銀美國分行未能通過，是４年來第３次未能過關，主要
因數據能力及資本計劃控制較弱。由於未能過關，德銀美國分行不能向母公司轉回利潤。
　　上周，德銀美國分行通過聯儲局的第一輪測試，該測試衡量銀行在經濟嚴重衰退情境下的資
本水平。
　　聯儲批准通過測試３４家銀行資本計劃，允許它們使用額外資金用於股票回購、派息和其他
用途。（ｅｃ）

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