《外地經濟》聯儲局第二輪壓力測試，德銀美國分行未能過關

《經濟通通訊社２９日專訊》美國聯儲局公布大型銀行第二輪年度壓力測試結果，測試集中

銀行的資本計劃，３５家銀行當中只有德銀美國分行未能通過，是４年來第３次未能過關，主要

因數據能力及資本計劃控制較弱。由於未能過關，德銀美國分行不能向母公司轉回利潤。

上周，德銀美國分行通過聯儲局的第一輪測試，該測試衡量銀行在經濟嚴重衰退情境下的資

本水平。

聯儲批准通過測試３４家銀行資本計劃，允許它們使用額外資金用於股票回購、派息和其他

用途。（ｅｃ）

