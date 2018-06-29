《台股攻略－馮偉明》台股今日大升１８２點

《台股攻略》台股今日升１８２﹒６３點，收報１０８３６﹒９１點，成交值為新台幣

１３９６﹒９１億元。

受美股及亞股強彈帶動，以及新台幣跌勢停止、大立光及國巨有買盤湧入的情況下，台股今

日開高走高，集團股成為今日台股的重要支持。台塑集團及鴻海集團是今日強勢指標，台塑集團

因國際油價維持高檔，台化、台塑、南亞及台塑化等均升超過１％。主要電子權值股走堅，帶動

大盤上揚，台積電升２﹒１２％；鴻海集團因美國面板今日動土，升３﹒３５％；鴻家軍樺漢、

乙盛－ＫＹ、鴻準、ＧＩＳ－ＫＹ、訊芯－ＫＹ、瑞祺電通、廣宇、台揚、榮創、臻鼎－ＫＹ等

也升超過１％。大立光升２﹒９８％，日月光投控升０﹒９９％，友達升２﹒３８％。被動元件

亦有買盤持續湧入，國巨站上新台幣１１００元，奇力新、信昌電、智寶、立隆電、華新科、禾

伸堂等也升超過２％。網通族群也出現反彈，智易、華新科、光環及台通等均亮燈漲停。金融股

方面，兆豐金、永豐金、玉山金、國泰金、華南金、第一金及富邦金等也升超過１％。

今日台股重新站上年線，顯示市場信心並未潰散，若美股能持續回穩及新台幣匯率穩定，預

料台股指數有機會朝１１０００點挺進。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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