必瘦站（０１８３０）全年多賺１﹒１３倍，連特息共派１５﹒１仙

《經濟通通訊社２９日專訊》必瘦站（０１８３０）公布截至３月底止全年業績，純利

１﹒９４億元，按年增加１﹒１３倍，每股基本盈利１８仙，派末期息１０﹒１仙，特別息５仙

以慶祝公司十五周年，合共派１５﹒１仙。全年共派息２２﹒７仙，派息比率為１２６％。

期內收益９﹒０６億元增１９﹒７２％，除稅前利潤２﹒５５億元升１﹒１８倍。（ａｌ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊

