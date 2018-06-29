《經濟通通訊社２９日專訊》必瘦站（０１８３０）公布截至３月底止全年業績，純利
１﹒９４億元，按年增加１﹒１３倍，每股基本盈利１８仙，派末期息１０﹒１仙，特別息５仙
以慶祝公司十五周年，合共派１５﹒１仙。全年共派息２２﹒７仙，派息比率為１２６％。
期內收益９﹒０６億元增１９﹒７２％，除稅前利潤２﹒５５億元升１﹒１８倍。（ａｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊
29/06/2018 08:57
必瘦站（０１８３０）全年多賺１﹒１３倍，連特息共派１５﹒１仙
《經濟通通訊社２９日專訊》必瘦站（０１８３０）公布截至３月底止全年業績，純利
１﹒９４億元，按年增加１﹒１３倍，每股基本盈利１８仙，派末期息１０﹒１仙，特別息５仙
以慶祝公司十五周年，合共派１５﹒１仙。全年共派息２２﹒７仙，派息比率為１２６％。
期內收益９﹒０６億元增１９﹒７２％，除稅前利潤２﹒５５億元升１﹒１８倍。（ａｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊
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