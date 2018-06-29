《經濟通通訊社２９日專訊》浩沙國際（０２２００）交易中途停牌，暫未公布原因。停牌
前急瀉８６﹒１９％，報０﹒２９元，低見０﹒２３元為上市新低；成交約２５２１萬股，涉資
１６８０萬元。（ａｌ）
29/06/2018 11:02
《神州民企》浩沙（２２００）急瀉８６％後突停牌，暫未公布原因
《經濟通通訊社２９日專訊》浩沙國際（０２２００）交易中途停牌，暫未公布原因。停牌
前急瀉８６﹒１９％，報０﹒２９元，低見０﹒２３元為上市新低；成交約２５２１萬股，涉資
１６８０萬元。（ａｌ）
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