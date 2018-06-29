【國際要聞】歐盟領袖擬同意對俄國經濟制裁延長六個月

《經濟通通訊社２９日專訊》外媒引述歐盟官員表示，歐盟領袖同意延長對俄羅斯的經濟制

裁，因俄國吞併克里米亞，並支持烏克蘭東部的反政府武裝組織。

據悉該決定將在幾天內正式確定，屆時歐盟對與俄羅斯銀行、金融及能源領域往來的限制，

將延長六個月至明年１月底。（ａｌ）

