《窩輪豪情－梁業豪》牛熊證的證券代號

《窩輪豪情》每隻牛熊證於發行時，都會有一個指定的到期日。若牛熊證於到期日前被收回

，強制收回事件發生當日便是該隻牛熊證的最後交易日。若牛熊證一直沒有被收回，最後交易日

會是到期日前的一個交易日。這與現時衍生權證市場內的安排並不相同，因衍生權證的最後交易

日為到期日前的第四個交易日。

為了讓投資者能夠更容易辨別牛熊證與其他結構性產品，所有於香港交易所買賣的牛熊證均

有一個「６」字頭的證券代號。而且，於其英文簡稱中，亦會顯示一些基本特徵，例如：

６ｘｘｘｘＺＺ＃ＸＸＸＸＸＮＣＹＹＭＭＡ。

於上述證券代號中，６ｘｘｘｘ為該牛熊證的股票代號，ＺＺ為該牛熊證發行商的簡稱，＃

顯示認證券為牛熊證，ＸＸＸＸＸ為相關資產名稱，如ＨＳＢＣ，ＨＳＣＥＩ等，Ｎ代表不設餘

額的牛熊證，Ｒ代表設有餘額的牛熊證。此外，Ｃ代表看升的牛證，Ｐ則代表看跌的熊證，

ＹＹＭＭ為到期年份與月份。最後，Ａ為進一步發行的編號，首次進一步發行以Ａ顯示，第二次

進一步發行以Ｂ顯示，如此類推。

牛熊證發行商須為其所發行的每一隻牛熊證，委任一名流通量提供者。每名流通量提供者會

有「９ＸＸＸ」的代號，以資識別。當牛熊證推出後，流通量提供者的名單會載於香港交易所的

網站內，而流通量提供者對每隻牛熊證的確實責任則載於上市文件上。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

