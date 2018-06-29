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即市新聞

29/06/2018 12:45

《午市前瞻》港股僅技術性反彈，兩萬九或遇阻

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美股昨晚（２８日）先跌後升，今日為港股半年結，恆指昨日
在期指結算下反彈１４１點後，今早輕微低開後反覆回升。恆指今早低開３３點，之後騰訊
（００７００）及內房股強勢造好，恆指升幅一度擴大至３８６點高見２８８８４點。最終午收
港股漲３２４點或１﹒１４％，報２８８２１點，主板成交５２８﹒６億元。
　　國指升１５８點或１﹒５％，報１１０２６點。滬指升逾１％，報２８２０點。

＊騰訊反彈逾２％重上２５０天漲＊

　　騰訊前日跌穿２５０天線，今早終於重返之上，現時升幅錄２﹒０６％，報３８６﹒８元，
盤中最高見３９０﹒８元，逼近十天線３９１﹒９２元。
　　其他科技股方面，瑞聲（０２０１８）昨日險失１００元關，暫時與舜宇（０２３８２）分
別錄得５﹒３％及３﹒８８％升幅，各報１０９﹒３元及１４４﹒５元。
　　　　不過，藍籌中升幅最大者為內房股碧桂園（０２００７），該股過去四日累跌１６％，
現反彈７﹒７４％，報１３﹒３６元，收復２５０天線（１２﹒４３６元）。其他內房股份方面
，新城（０１０３０）、潤地（０１１０９）分別升１１﹒４７％及４﹒１８％，各報６﹒９元

２６﹒１５元。
　　其他重磅股方面，中移動（００９４１）升０﹒４３％，報６９﹒４５元；成交約３８７萬
股，涉資２﹒６９億元。友邦（０１２９９）升０﹒８８％，報６８﹒７元。匯控
（００００５）漲０﹒４１％報７３﹒２元。

＊空置稅影響本地地產股普遍下跌＊

　　美國制裁可能導致伊朗原油出口大幅下降，市場憂慮原油供應，油價周四（２８日）攀升，
美國期油觸及三年半高位。不過三桶油暫時變化不大，中石化（００３８６）現升１﹒４３％，
報７﹒０８元。中石油（００８５７）上升０﹒８５％，報５﹒９１元。中海油（００８８３）
下跌０﹒７４％，報１３﹒３８元。
　　消息指，行政會議昨通過開徵一手樓空置稅等多項房屋政策，向空置一年或以上一手樓單位
徵收２００％的應課差餉租值，當中若發展商將樓宇出租超過半年，則可獲得豁免。本地地產股
普遍向下，新地（０００１６）下跌０﹒６７％，報１１７﹒８元。恆地（０００１２）跌
０﹒９５％，報４１﹒５元。長實（０１１１３）微跌０﹒３２％，報６２﹒４元。

＊陳錦興：內房負面消息多勿高追＊
　
　　英皇證券研究部總監陳錦興對《經濟通通訊社》表示，今日港股升近４００點為技術性反彈
，因受到半年結及市場超賣影響。但其實仍未見市場有真正的反彈動力，加上人幣持續貶值，預
料港股兩萬九或見阻力，後市仍需視乎貿易戰狀況。美國政府下個星期五（６號）實施徵收關稅
，市場仍在消化有關消息，故港股短線仍只會反覆，仍需待市況更加明朗才可以穩定。
　　內房股今日回升，他認為，政策層面不利消息頗多，需一段時間才有上升動力，不建議投資
者高追。（ｋｚ、ｆｆ）

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