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即市新聞

29/06/2018 16:00

《美元走勢－羅明立》圓匯仍淡，美匯指數若企穩９５﹒５可展升勢

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒７９　　　１１０﹒３７　　　１１０﹒７０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６６６　　　１﹒１５６３　　　１﹒１６５０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１２９　　　１﹒３０６９　　　１﹒３１１７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９７８　　　０﹒９９３２　　　０﹒９９４２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４８９　　　７﹒８４５７　　　７﹒８４６３

　　《美元走勢》美國首季國內生產總值（ＧＤＰ）終值為２％，低於上月公布的２﹒２％，主
要因為消費開支增長下調至０﹒９％，為２０１３年第二季以來最低水平。對加息持溫和態度的
聖路易斯聯儲銀行行長布拉德認為，第二季經濟增長不應該成為美聯儲的加息理據。歐盟領導人
達成移民協議，避免有關議題可能產生的危機，刺激歐元大幅反彈，美匯指數回落到９４﹒７０
水平。
　　日本公布東京地區以消費物價指數衡量的通脹數字，按年通脹只有０﹒６％；扣除食品及能
源的雙核心年通脹率則為０﹒４％，顯示日本不存在通脹壓力。日本央行副行長雨宮正佳表示，
過早退出刺激經濟措施，可以會引發通縮。雖然，分析師普遍預期日本央行未有退出超寬鬆貨幣
政策的時間表，仍然利淡日圓。歐洲達成移民協議亦緩解避險需求，美元繼續在１１０﹒５０附
近上落。美元短期調整未影響整體的向好勢頭，不過要盡快企穩９５﹒５０以上確認新一輪升勢


　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１０﹒００　　　１１１﹒２０　　　１０９﹒５０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６３０　　　１﹒１４３０　　　１﹒１６７５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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