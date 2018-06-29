《美元走勢－羅明立》圓匯仍淡，美匯指數若企穩９５﹒５可展升勢

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒７９ １１０﹒３７ １１０﹒７０

歐元╱美元 １﹒１６６６ １﹒１５６３ １﹒１６５０

英鎊╱美元 １﹒３１２９ １﹒３０６９ １﹒３１１７

美元╱瑞郎 ０﹒９９７８ ０﹒９９３２ ０﹒９９４２

美元╱港元 ７﹒８４８９ ７﹒８４５７ ７﹒８４６３



《美元走勢》美國首季國內生產總值（ＧＤＰ）終值為２％，低於上月公布的２﹒２％，主

要因為消費開支增長下調至０﹒９％，為２０１３年第二季以來最低水平。對加息持溫和態度的

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德認為，第二季經濟增長不應該成為美聯儲的加息理據。歐盟領導人

達成移民協議，避免有關議題可能產生的危機，刺激歐元大幅反彈，美匯指數回落到９４﹒７０

水平。

日本公布東京地區以消費物價指數衡量的通脹數字，按年通脹只有０﹒６％；扣除食品及能

源的雙核心年通脹率則為０﹒４％，顯示日本不存在通脹壓力。日本央行副行長雨宮正佳表示，

過早退出刺激經濟措施，可以會引發通縮。雖然，分析師普遍預期日本央行未有退出超寬鬆貨幣

政策的時間表，仍然利淡日圓。歐洲達成移民協議亦緩解避險需求，美元繼續在１１０﹒５０附

近上落。美元短期調整未影響整體的向好勢頭，不過要盡快企穩９５﹒５０以上確認新一輪升勢

。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒００ １１１﹒２０ １０９﹒５０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６３０ １﹒１４３０ １﹒１６７５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

