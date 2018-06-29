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29/06/2018 12:35

【新股上市】５１信用卡今招股，入場費５８０７﹒９元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》５１信用卡（０２０５１）今天開始招股，下周五（７月６日
）截止認購，招股價介乎８﹒５至１１﹒５港元，以每手５００股為買賣單位，入場費約
５８０７﹒９港元，下周五（６日）定價，預期１３日在聯交所主板買賣。
　　全球發售股份１﹒１９億，其中９０％用作國際發售，餘下１０％本港公開發售。集資規模
億１０﹒０９億至１３﹒６５億元。以招股中位數計算，集資淨額約１０﹒９６億港元，會用作
發展獲得用戶、提升科技實力、投資互補業務和用作一般營運資金。
　　聯席保薦人為花旗環球金融亞洲及招商證券。基石投資者為信銀（香港）投資公司。是次招
股收票行為中銀香港。
　　集團收入由去年的５﹒７１億上升至今年２２﹒６８億元人民幣，被問到會否擔心金融監管
收緊使業務上升減慢，５１信用卡趙軻表示，集團的業務是靠著用戶驅動，根據用戶產生需要帶
動收入，而未來預計用戶增加也會持續上升。
　　面對監管政策收緊，趙軻指，Ｐ２Ｐ業務只是資金來源之一，用戶的主要目的不是做信貸，
而是期望管理信用卡，但集團亦以提交報告，等待通告備案登記。
　　集團未來亦會與不同銀行合作聯名卡，５１信用卡董事會秘書及資本市場副總裁表示，收入
會與銀行分成，所以聯合發卡對業務可以有爆發性增長，亦可方便用戶只用一個軟件管理所有信
用卡，也會對用戶作出優惠。（ｊｏ）

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