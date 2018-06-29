【本港樓市】利嘉閣：樓價延續最長升浪，新班子上任一年升１５％

《經濟通通訊社２９日專訊》利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署剛公布的５月份樓

價指數連升２６個月，並連續１９個月「破頂」，雙雙延續史上最長升浪及「破頂」之旅。林鄭

新班子上任一周年，樓價指數已由２０１７年７月的３３７﹒５升至今年５月的３８２﹒６，累

升近１３﹒４％，預期本月樓價有力再升１﹒５％，即剛好一周年樓價料漲近１５％。

相應利嘉閣５月份統計之全港５０個指標屋苑的加權平均實用呎價，亦按月錄得１﹒９％的

升幅，報１４，８９２元，同樣再創新高。全港三區樓價於五月份持續齊齊破紀錄，當中以九龍

區表現最標青。九龍區上月表現優於大市，２１個指標屋苑的加權平均實用呎價單月大升

３﹒１％，報１６，２５６元，為首度突破萬六元的新里程。港島區８個指標屋苑平均實用呎價

報１８，２８４元，按月升１﹒４％。至於新界區２１個屋苑的平均實用呎價單月亦升

１﹒２％，報１２，５９０元。



＊樓價下半年升勢料放緩＊



陳海潮相信，６月份樓價將會維持升勢，至於踏入下半年，政府剛拍板的三招新房策成效尚

待觀察，而下半年香港息口趨升，加上有中美貿易戰陰霾，料下半年樓價升勢將會放緩，預期升

幅收窄至５％，全年累計則料升１５％。

