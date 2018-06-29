《經濟通通訊社２９日專訊》香港置業促成將軍澳寶琳怡心園一宗３房戶成交，買家以
７８８萬元承接單位，實用呎價約１３２４４元，創該屋苑同類單位成交價及實呎價新高。
易手單位為怡心園高層Ｂ室，３房間隔，向北望開揚景，實用面積約５９５平方呎，建築面
積約７７８平方呎，原業主開價７９８萬元，放盤約兩個月獲外區客接洽，議價後以７８８萬元
成交。
資料顯示，原業主於２００６年２月以約２５７﹒４萬元購入上述單位，是次轉售帳面獲利
約５３０﹒６萬元，期間物業升值約２０６％。（ｃｌ）
29/06/2018 15:09
【本港樓市】怡心園３房戶７８８萬沽，創同類單位成交價新高
《經濟通通訊社２９日專訊》香港置業促成將軍澳寶琳怡心園一宗３房戶成交，買家以
７８８萬元承接單位，實用呎價約１３２４４元，創該屋苑同類單位成交價及實呎價新高。
易手單位為怡心園高層Ｂ室，３房間隔，向北望開揚景，實用面積約５９５平方呎，建築面
積約７７８平方呎，原業主開價７９８萬元，放盤約兩個月獲外區客接洽，議價後以７８８萬元
成交。
資料顯示，原業主於２００６年２月以約２５７﹒４萬元購入上述單位，是次轉售帳面獲利
約５３０﹒６萬元，期間物業升值約２０６％。（ｃｌ）
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