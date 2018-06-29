《經濟通通訊社２９日專訊》太古（０００１９）公布，史樂山因退休已辭任董事局主席及
常務董事，由施銘倫接任，由７月１日生效。
史樂山由２００６年５月１２日獲委任為公司董事，及於２０１４年３月１４日獲選為董事
局主席，董事局對其於過去１２年任職董事及過去４年出任主席的卓越貢獻及英明指導表示衷心
感謝。
施銘倫由１９９７年加入太古集團，自２００９年１月１日出任董事，他亦是英國太古集團
副主席及股東。
另外，施銘倫亦將接替史樂山，成為港機工程（０００４４）及太古地產（０１９７２）主
席。（ｃｈ）
29/06/2018 17:08
史樂山由７月１日起退任太古系主席，由施銘倫接任
《經濟通通訊社２９日專訊》太古（０００１９）公布，史樂山因退休已辭任董事局主席及
常務董事，由施銘倫接任，由７月１日生效。
史樂山由２００６年５月１２日獲委任為公司董事，及於２０１４年３月１４日獲選為董事
局主席，董事局對其於過去１２年任職董事及過去４年出任主席的卓越貢獻及英明指導表示衷心
感謝。
施銘倫由１９９７年加入太古集團，自２００９年１月１日出任董事，他亦是英國太古集團
副主席及股東。
另外，施銘倫亦將接替史樂山，成為港機工程（０００４４）及太古地產（０１９７２）主
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