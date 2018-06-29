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29/06/2018 16:13

【本港樓市】中原樓價指數按周升１﹒０３％，八大指數兩周連升

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ本周報１８６﹒３３點，連創歷史新
高，按周升１﹒０３％，而ＣＣＬ八大指數連續２周齊升，為相隔近６年後首次出現。當中，港
島樓價將破２００點，僅次於新界東。
　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８８﹒６０點，連續４周創歷史新高，按
周升０﹒９９％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８６﹒６７點，連續３周創歷史新高，按周升
１﹒０３％。ＣＣＬ（大型單位）報１８４﹒５４點，按周升１﹒０２％。

＊升勢開始蔓延至港島區＊

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ最新報１９５﹒７５點，
有望繼新界東指數後，八大指數中第二個升破２００點。指數今周創新高，按周升２﹒９６％，
升幅為１０周最大，並連升２周兩共３﹒０５％，顯示樓價升勢由新界兩區開始蔓延至港島區。
６月２１日黃竹坑三期招意向，有利港島樓價再創新高，相信未來數周港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ將
會升破２００點水平。
　　新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報２０１﹒９６點，按周沒有升跌，連續８周創歷史新高，創該區
歷年最長創新高紀錄，並連升９周共６﹒８５％。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７０﹒３２點，
按周升０﹒７１％，連續３周創歷史新高。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８１﹒６６點，為歷史第
三高，按周升０﹒１２％，連升４周共３﹒４５％。

＊上半年新界東樓價升近１７％＊

　　ＣＣＬ八大整體指數連續兩周齊升，是自２０１２年１０月後首次出現，當中ＣＣＬ、
ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）同樣連升５周，分別累升３﹒３５％、２﹒９７％及
３﹒２９％。其後樓價升勢亦蔓延至ＣＣＬ（大型單位），豪宅指數連升３周共３﹒２０％，相
信未來樓價走勢將會持續向升。
　　以正式買賣合約日期計，２０１８年上半年新界東升１６﹒９２％、港島升１３﹒３２％、
新界西升１２﹒５６及九龍升１１﹒５２％。四大整體指數方面，ＣＣＬ升１２﹒９１％、
ＣＣＬ　Ｍａｓｓ升１３﹒１２％、ＣＣＬ（中小型單位）升１３﹒０９％及ＣＣＬ（大型單位
）升１１﹒９７％。（ｃｌ）

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