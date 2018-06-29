《再戰明天》內地明公布製造業ＰＭＩ，下周二港舉行債券通論壇

《經濟通通訊社２９日專訊》明日（３０日），內地公布６月製造業採購經理人指數

（ＰＭＩ）。下周一（２日），香港和加拿大股市因假期休市。下周二（３日）本港舉行債券通

周年論壇。



＊明午，英倫銀行首席經濟學家霍爾丹參加會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午５：１５ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家霍爾丹參加一

個名為「Ｎｅｗ Ｅｃｏｎｏｍｙ Ｎｏｗ」的會議。

下周一晚９：３０ｐｍ，歐洲央行首席經濟學家普雷特參加一個非正式研討會的小組討論。

３：００ｐｍ，瑞典央行召開貨幣政策會議。



＊下周二，英倫銀行公布會議記錄，澳洲央行議息＊



下周二下午４：３０ｐｍ，，英倫銀行金融政策委員會公布６月１９日會議記錄

３：３０ｐｍ，瑞典央行宣布利率決定，發布貨幣政策報告。

中午１２：３０ｐｍ，澳洲央行召開議息會議，料維持官方指標利率於１﹒５％。



＊明日，內地公布６月製造業採購經理人指數＊



在數據方面，明日早上９：００ａｍ，中國公布６月製造業採購經理人指數，料由５１﹒９

降至５１﹒７；非製造業採購經理人指數料由５４﹒９降至５４﹒８。

下周日（１日）早上８：００ａｍ，南韓公布６月貿易收支，料由６５﹒５億美元降至６５

億美元；進口年率料維持於１２﹒６％；出口年率料由１３﹒５％降至２％。



＊下周一，香港和加拿大股市因假期休市＊



下周一，香港和加拿大股市因假期休市。

下周一早上６：３０ａｍ，澳洲公布６月ＡｉＧ製造業表現指數。９：４５ａｍ，中國公布

６月財新製造業採購經理人指數，料維持於５１﹒１。

下周一下午３：３０ｐｍ，瑞士公布６月製造業採購經理人指數，料由６２﹒４降至６１。

３：５０ｐｍ，德國公布６月製造業採購經理人指數，料由５６﹒９降至５５﹒９。

４：００ｐｍ，歐元區公布６月製造業採購經理人指數，料由５５﹒５下滑至５５。

５：００ｐｍ，歐元區公布５月失業率，料維持於８﹒５％。歐元區５月生產者物價指數月率料

由持平升上０﹒７％；年率料由２％升上３％。



＊下周一晚，美國公布６月製造業採購經理人指數＊



下周一晚上９：４５ｐｍ，美國公布６月製造業採購經理人指數。１０：００ｐｍ，美國公

布５月營建開支，月率料由１﹒８％降至０﹒４％。６月ＩＳＭ製造業指數料由５８﹒７降至

５８。

下周二早上７：００ａｍ，南韓公布６月消費者物價指數，月率料由０﹒１％降至持平；年

率料由１﹒５％升上１﹒７％。９：３０ａｍ，澳洲公布５月建築許可月率，料由下滑５％升上

１％；年率料由１﹒９％升上１０﹒５％。

下午４：００ｐｍ，巴西公布６月ＦＩＰＥ消費者物價指數月率。４：３０ｐｍ，香港公布

５月零售銷售。



＊下周二本港舉行債券通周年論壇＊



在本港，下周二舉行債券通周年論壇。同時，瑞銀ＣＩＯ下半年經濟展望記者會。羅兵咸永

道舉行中港ＩＰＯ市場年中回顧與展望記者會。（ｈｏ）

