【本港樓市】差估署５月樓價指數按月升１﹒７％，連升２６個月

《經濟通通訊社２９日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，上月報３８２﹒６點

，按月上升１﹒６７％。指數已連升２６個月並連續１９月創有紀錄以來新高，按年則升１４﹒

６９％，由年初至今的首五個月累計升幅達８﹒４８％。

中小型單位樓價指數報３８５﹒６點，按月升１﹒７１％。而大型單位樓價指數報３２４﹒

６點，按月升１﹒１８％。

以實用面積４３１平方呎以下的上車盤來看，港島區上車盤平均售價７２１萬元，九龍區上

車盤平均售價６０７萬元，而新界區上車盤售價５６７萬元。（ｋｙ）

