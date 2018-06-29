《經濟通通訊社２９日專訊》差餉物業估價署公布上月住宅租金指數，上月報１９０﹒９點
，按月升０﹒２１％，連升４個月，按年升４﹒８３％，由年初至今的首五個月升１﹒８１％。
中小型單位租金指數報１９５點，按月升０﹒１５％，大型單位租金指數報１５４﹒１點，
按月升０﹒６５％。（ｋｙ）
29/06/2018 10:32
【本港樓市】差估署５月租金指數按月升０﹒２％，連升４個月
《經濟通通訊社２９日專訊》差餉物業估價署公布上月住宅租金指數，上月報１９０﹒９點
，按月升０﹒２１％，連升４個月，按年升４﹒８３％，由年初至今的首五個月升１﹒８１％。
中小型單位租金指數報１９５點，按月升０﹒１５％，大型單位租金指數報１５４﹒１點，
按月升０﹒６５％。（ｋｙ）
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