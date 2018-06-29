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29/06/2018 16:53

【娥六招】林鄭：資助房屋定價改為評估市值５２折，按負擔能力計

　　《經濟通通訊社２９日專訊》行政長官林鄭月娥今日聯同多名政府官員公布六項房屋政策新
措施，以協助巿民置業。她在記者會上表示，政府已檢討負擔能力測試，並認為有調整的空間，
將負擔能力測試與居屋入息限額脫勾，以移除與市價的非直接關係。
　　她舉例，如果在２０１８年居屋出售計劃採用新的負擔能力測試，則單位將以『評估市值』
的５２％出售，而非原來的７０％
　　林鄭月娥指，為了令資助出售單位對中低收入家庭而言更可負擔，政府會確保可負擔的單位
數量由５０％增加至最少７５％。另外，在進行負擔能力測試時，將採用非業主住戶的家庭每月
入息中位數，即現時約３﹒９５萬元作參考點。
　　
＊綠置居折扣率會比前一期居屋出售計劃的折扣率多１０％＊

　　林鄭月娥又提到，綠表置居計劃（綠置居）的定價機制方面，折扣率會比前一期居屋出售計
劃的折扣率多１０％。在引入新的定價機制後，居屋和「綠置居」單位可能會以「評估市值」的
較高折扣出售。政府建議房委會考慮收緊資助出售單位的轉讓限制。現時定價機制的其他元素將
維持不變，而折扣率將不會少於３０％。
　　她透露，新的定價政策將於今年「綠置居」出售計劃開始實施，政府會邀請房委會考慮是否
在今年居屋出售計劃實施新的定價政策。（ｋｙ）（ｋｔ）

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