《小傳日記》ＱＱ發火送走六絕月，缸友寄望七翻身止血！



《小傳日記》過埋今日（２９日），終於捱過呢個恐怖嘅「六絕」月喇！自從噚日（２８日

）好友喺期指結算日打勝仗，之後道指反擊高收近百點報２４２１６，今日香江好友再乘勝追擊

，開市微微低開３３後急起直追，之後再夾高股王ＱＱ（００７００），同埋一班祖國內房佬外

，今次連祖國錢莊都發威喇！多間大行唱好叫入貨，建行（００９３９）、工行（０１３９８）

及中行（０３９８８）都衝前約２巴仙，一洗頹勢。

全日逾１２００隻魚毛合力大反擊下，香江喺「六絕」月最後一個交易日以４５７點升幅劃

上句號，報２８９５５。Ａ場都有好消息沖喜，阿爺改口風，話想保持流動性合理充裕，券商即

刻推算嚟緊孖屐流動性應該有機會放鬆，Ａ場開心跳起逾２巴仙收２８４７點，帶旺埋國指都彈

高２０４點報１１０７３。全日魚缸成交１１５３億銀。

不過，行政長官林鄭月娥喺收市後開記招，公布新房屋政策，包括資助房屋定價，改為評估

市值５２折，係按負擔能力計算。一班磚頭佬今日喺魚缸表現都好唔開心，長實（０１１１３）

微軟０﹒４巴仙收６２﹒３銀，恆地（０００１２）更跌近１巴仙收４１﹒５銀添。



＊ＱＱ大反擊表現勁出色，軟件佬叨光齊齊向上闖＊



股王ＱＱ成個６月都被打到落花流水，噚日收低３８０銀，粉絲們都好唔開心。今日終於有

番起色，一口氣抽高近４巴仙報３９３﹒８銀，仲上返十天線（３９２﹒６２銀），為魚缸貢獻

咗１１２點，勁呀！

一班兄弟都叨光向前進攻，就算小米（０１８１０）傳出以１７銀下限定價，都無阻兄弟金

軟（０３８８８）爆升近９巴仙收２３﹒８銀！金蝶（００２６８）、擎天軟件（０１２９７）

同埋中國軟件（００３５４）都飛升６至逾８巴仙。

手機佬都重拾強勢，瑞聲（０２０１８）噚日差Ｄ連紅底寶座都無埋，今日跟市反彈逾６巴

仙收１１０﹒５銀，係第二勁藍戰士；街坊舜宇（０２３８２）都有近５巴仙進帳報１４６銀，

皆大歡喜。



＊內房終發威升勢好凌厲，水泥齊彈起海螺好歡喜＊



內房佬暴跌咗咁多日，終於發威彈返上嚟，升勢仲相當之凌厲添！全因為人行轉口風，表示

想「保持流動性合理充裕」，券商就參透出未來市場流動性，或者會比現時放鬆喎。

當中跳得最高嘅兩位，就要數到碧桂園（０２００７）同埋新城發展（０１０３０）喇。碧

桂園今日嘅升勢成功ｋｅｅｐ到去埋單，跳起逾１１巴仙，收報１３﹒８銀，係最勁揪藍戰士。

街坊新城發展就更突出，衝前近１５巴仙，報７﹒１銀。成交一向活躍嘅融創（０１９１８）同

恆大（０３３３３）都分別踢高咗近一成同近９巴仙，分別收２７﹒４５銀同２０銀，勁！

據報祖國水泥行業利潤上月增七成六，仲創埋單月新高，一眾水泥佬齊齊開Ｐａｒｔｙ。中

建材（０３３２３）衝前逾８巴仙，埋單報７﹒７７銀。街坊海螺水泥（００９１４）都唔遜色

，升超過３巴仙，報４５銀。



＊魚缸終甩難燃氣佬急彈，缸友一窩瘋藥佬向前衝＊



前幾日魚缸插晒水，神州燃氣佬都跟住漏氣，但今日魚缸有返起色，新奧（０２６８８）過

全日彈起近一成，報７７﹒１５銀。所有街坊入面，潤燃（０１１９３）就最巴閉，過去三日都

只係跣低近７巴仙，今日就強勢反彈超過１１巴仙，事關花旗將佢「他屐」提高６巴仙，至３８

蚊，維持「掃貨」評級，埋單收報３４蚊。其他燃氣佬都唔失禮，神州燃氣（００３８４）跳高

近半成，報３１﹒５５銀。細粒Ｄ嘅天倫燃氣（０１６００）都彈起近７巴仙，報７﹒４銀。

呢排稍為靜咗Ｄ嘅藥佬都好架勢，白雲山（００８７４）喺月頭上咗去最新山頂位４２﹒５

銀後就碌返落山，直至噚日低見３０﹒７５銀跳返上嚟，唔夠一個月蒸發咗近２８巴仙，好彩今

日行大運爆升近１１巴仙，報３４﹒６銀。神州中藥（００５７０）就緊隨其後，全日都爆上超

過８巴仙，報６﹒７９銀。唯一一隻染藍嘅醫藥佬石藥（０１０９３）兼同時係國貨佬嘅佢，今

日彈起超過半成，報２３﹒７銀，係全日第二升幅國貨佬。



＊浩沙突墮崖輸到剩殘骸，舍圖好憂愁企展勢如牛＊



雖然今日魚缸回勇，但總有個別魚毛逆勢高台跳水，搞運動衫嘅浩沙（０２２００）今朝突

然失驚無神跳崖，由噚日收市價２﹒１銀直插至０﹒２９銀，跌幅有成８６巴仙，之後仲停埋賽

，趕唔切掟貨嘅缸友真係欲哭無淚，而呢條魚毛突然跳崖，公司管理層暫時都潛咗水未出嚟解釋

。創板魚毛今日都出嚟陪跑，舍圖（０８３９２）又係突然間嚇缸友一跳急瀉超過７１巴仙，報

０﹒５銀。不過，以噚日收市價計，原來呢條魚毛今個月以嚟已經爆升咗超過１﹒５倍，但今日

呢一跳已經蒸發晒今個月嘅升幅兼跌過龍。

另一條魚毛企展（０１８０８）就好命得多，今個月先後有兩名執董劈炮唔撈，唔知係唔係

同呢個消息有關，呢條魚毛全日一度最多坐火箭爆升超過１倍，但最後埋單升幅得返４９巴仙，

報０﹒８８銀。

魚缸整個「六絕」月急插１５１３點，跌幅約５巴仙，而「五窮」就跌３３９點，缸友都希

望七月可以來個大翻身，可唔可以應驗？真係只好拭目以待。七一回歸長假期愉快，請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

