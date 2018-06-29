《真知灼見－溫灼培》新西蘭加拿大貨幣政策各異

《真知灼見》本周四（２８日）議息會後新西蘭央行如預期維持所有貨幣政策不變，息率保

持於１﹒７５％水平。新西蘭央行在其聲明中，指關注到全球各國的貿易紛爭對當地經濟所可能

帶來的負面影響，加上近期當地公布的經濟數字強差人意，暗示在可見將來也難於加息。市場普

遍估計新西蘭央行最快加息日期也要待２０１９年中。回看當地經濟，首季ＧＤＰ年增長為

２﹒７％，較去年第四季的２﹒８％增長略低。而首季通脹只有１﹒１％，是新西蘭央行１％至

３％通脹目標範圍的下限。



＊加拿大７月份加息機會只有５４％＊



本周三（２７日）晚，加拿大央行行長波洛茲（Ｐｏｌｏｚ）公開指，加拿大與美國之間雖

未就北美自由貿易達成協議，影響了當地的商業投資。但如單觀察當地其他經濟數據，明顯加拿

大經濟已見飽和，且通脹亦見靠近加央行目標水平。所以波洛茲認為以現時加拿大經濟情況，應

有能力承受較高息率水平。從這番言論，明顯加央行是想向市場發放其將要於７月１１日議息會

上可能加息的訊息。不過，市場的看法卻完全不同。由於加拿大５月年通脹率只有２﹒２％，核

心年通脹率更只有１﹒９％，似乎尚未足以使加央行有短期加息的逼切性。而從加元利率期貨價

格變化顯示，現市場估計加央行７月議息會加息機會只有５４％，只略高於一半。



＊加元兌美元跌至１﹒３５目標不變＊



受惠於加央行的言論，過去兩天在交叉盤上加元匯價走勢明顯較紐元優勝。不過，面對美國

牽起的貿易紛爭，相信對新西蘭的影響較間接，而相對加元料紐元仍可看高一線。假使到７月

１１日如市場所料加央行未能加息，在市場失望下，提防對加元後向走勢會帶來壓力。就相對於

美元匯價，料加元於１﹒３０兌１美元會遇上較大上升阻力，下跌目標不變，維持於１﹒３５兌

１美元水平。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

