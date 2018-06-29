《環球趨勢－黃耀宗》看清「世界」盃

《環球趨勢》自本年世界盃開鑼，股市受累「中、美貿易戰」愈趨激烈的消息，出現一浪接

一浪的下跌，令大多投資者已逐漸失去信心及耐性。相信在這一刻，看世界盃比賽較投資更有趣

，所以筆者在此文章分享從本年世界盃得出的投資領會。

從本屆世界盃外圍賽至現在決賽圈的分組賽，出現過不少令人意想不到的結果，例如︰意大

利、荷蘭等傳統勁旅未能進入決賽圈，且在第一循環的決賽圈分組賽當中亦出現多場爆冷賽果

（德國、巴西、葡萄牙及西班牙均被弱旅逼和或擊敗）…從以上例子，筆者感受到︰「在世界不

斷進步的時代，分野不在於有沒有進步，進步已是基本的，反之，你進步比大眾的進步較多或少

才是重點！」在投資世界如是，「市場專收叻仔！」保持謙卑的心態、不斷進修、跟各地機構投

資者交流心得、了解不同的投資工具（例如世界各地上市的ＥＴＦ）是筆者持之以恆的心態，希

望不但能跟隨市場一起進步，且能為公司及客戶提供更大的優勢。

另一方面，冰島這個全國人口只有約３３萬的小國，而球隊當中看似沒有優勢的成員（冰島

隊的教練是牙醫、門將是導演等多重角色），在今屆世界盃（及兩年前的歐國盃）所創下的歷史

，卻是一個不錯的典範！投資者不應過份介懷作為散戶與大戶之間的分別，尤以在ＥＴＦ的世界

裡，真正能分出高下的條件是很公平︰１）你了解多少不同的ＥＴＦ類型、２）你對投資觸覺或

分析如何、３）如何有效利用不同的ＥＴＦ。

世界不斷進步，就如ＥＴＦ多元化發展給予投資者各類機遇逐漸擴大一樣，借用著名基金經

理的金句「Ｔｈｅｒｅ ｉｓ Ａｌｗａｙｓ ａ Ｂｕｌｌ Ｍａｒｋｅｔ

ｓｏｍｅｗｈｅｒｅ。」若是一直追求進步的投資者，怎可能忽略ＥＴＦ的發展及應用呢？！

最後，希望大家在這個投資氣氛淡薄的時候，「長線投資者」能以維京戰吼（Ｖｉｋｉｎｇ

Ｃｌａｐ）為大家打氣。《晉裕環球投資研究部首席投資策略師 黃耀宗》

